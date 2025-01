Diretta Carpi Spal, presentazione delle due squadre

La diretta Carpi Spal è prevista per le ore 15.00 e mette in scena uno scontro importante tra due squadre in difficoltà per tutta la lunghezza della stagione fino a questo momento ma che stanno vivendo due momenti leggermente differenti, i padroni di casa non sono in una situazione di rischio, sono al 14° posto in classifica, ma non distano molti punti dagli inseguitori per la salvezza automatica. Gli ospiti invece sono invischiati pienamente nella lotta salvezza, occupano il 16° posto e in questo momento parteciperebbero ai playout, si presentano alla partita da un pareggio 1-1 in casa contro il Sestri Levante, il Carpi invece è stato sconfitto 0-3 nell’ultima uscita casalinga contro l’Entella.

Formazioni Carpi SPAL, le possibili scelte dei tecnici

Per l’importante appuntamento dello Stadio Sandro Cabassi i padroni di casa verranno messi in campo dal tecnico Cristian Serpini secondo il suo 4-3-1-2 con Sorzi tra i pali, difesa composta da Calanca, Zagnoni, Panelli e Cecotti, Puletto Contiliano e Figoli in mezzo al campo, Cortesi sulla trequarti alle spalle di Saporetti e Gerbi riferimenti offensivi. Gli ospiti di mister Andrea Dossena invece dovrebbero presentarsi con un 4-3-3 formato da Galeotti in porta, Mignanelli e Calapai come esterni bassi con Bassoli e Arena a completare il reparto difensivo, Awua, Zammarini e D’Orazio a comporre il trio a centrocampo, tridente formato da Rao e Bidaoui come esterni e Antenucci riferimento centrale.

Diretta Carpi Spal, dove seguirla in streaming video

Per seguire la diretta Carpi Spal gli appassionati dovranno aver sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, che detiene i diritti su tutte le partite del campionato di Serie C, potranno poi sintonizzarsi sui canali di Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 252) o collegarsi alle piattaforme di streaming di NowTv e SkyGo.

Diretta Carpi Spal, quote e pronostici sul probabile esito finale

La diretta Carpi Spal è una gara dalla non facile lettura e il cui risultato finale potrebbe essere uno tra tanti, entrambe le squadre infatti cercano punti per la classifica e per uscire o rimanere fuori dalla zona playout, questo potrebbe portare un miglioramento dello spettacolo con tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronte. La situazione più probabile però è che le due squadre accettino il pareggio e si chiudano per aver paura di perdere ottenendo quindi una gara bloccata e giocata molto nella zona mediana del campo, con pochi gol o nessuno.

