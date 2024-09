DIRETTA GIUGLIANO CAVESE, DERBY REGIONALE

Siamo pronti per commentare la diretta Giugliano Cavese, in programma domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45. Entrambe le due formazioni sono reduci da una partita da imbattuti nell’ultimo turno di campionato.

I padroni di casa sono reduci da un inizio di stagione spettacolare con i due turni di Coppa Italia Serie C passati contro Campobasso e Casertana più un ottimo avvio anche in campionato: vittoria con il Taranto per 1-0 e pareggio con l’Avellino per 1-1.

La Cavaese invece è stata subito estromessa dalla Coppa Italia Serie C contro il Trapani tra le mura amiche. In campionato è arrivato il ko all’esordio al Vigorito contro il Benevento, riscattato dal 2-1 al Crotone grazie a Vitale e Sorrentino.

DOVE VEDERE DIRETTA TV GIUGLIANO CAVESE, STREAMING VIDEO

Adesso vediamo dove poter guardare la diretta Giugliano Cavese. Sky e NOW offrono in esclusiva tutta la Serie C, compresa di playout e playoff.

La possibilità di vedere il match in diretta streaming esiste e ci si dovrà affidare sempre a Sky e NOW grazie alle loro applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO CAVESE

Ora è il momento di osservare le probabili formazioni della diretta Giugliano Cavese. I gialloblu si schiereranno con il 4-3-3 con Barosi in porta. Difesa a quattro con Valdesi, Solcia, Caldore e Oyewale. De Rosa e Giorgione mezzali con Maselli regista. In attacco Ciuferri, Padula e Njambe.

La Cavese invece scenderà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Boffelli, retroguardia composta da Salo, Piana e Loreto. Agiranno da esterni Rizzo e Maffei con Vitale, Pezzella e Konate a metà campo. In attacco il duo Sorrentino e Fella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIUGLIANO CAVESE

Infine spazio alle quote per le scommesse sulla diretta Giugliano Cavese. Ad avere gli onori del pronostico sono i gialloblu a due volte la posta in palio. La X relativo al pareggio ha la stessa quota del 2 fisso vale a dire quota 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 2.05 mentre l’Under a 1.65. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.78.