DIRETTA CESENA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)

Cesena Lazio Primavera 1-1: il risultato sancisce la divisione della posta in palio in Romagna nel turno infrasettimanale, con un gol per parte nella ripresa a fissare l’esito della diretta Cesena Lazio Primavera. Un pareggio prestigioso per i padroni di casa, che salendo a quota 17 punti fanno un ulteriore passo avanti verso la salvezza, mentre rallenta la Lazio che arrivando a quota 27 punti non può avvicinarsi alla vetta della classifica.

Diretta Atalanta Cesena/ Streaming video tv: a Mignani serve l'impresa (Coppa Italia, 18 dicembre 2024)

Andiamo allora adesso a descrivere i due gol che hanno caratterizzato la partita: ospiti della Lazio in vantaggio al 67’ minuto con il gol di Munoz, su assist di Ferrari; la risposta del Cesena arriva però al 75’ con la rete del pareggio a opera di Ghinelli, appena entrato, che si esalta con un bel tiro a incrociare di sinistro. Poi arriva l’espulsione di Renzetti, per cui la Lazio chiude in dieci uomini, ma il risultato non cambierà più. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Formazioni Atalanta Cesena/ Quote: non troppo turnover (Coppa Italia, 18 dicembre 2024)

INTERVALLO

Cesena Lazio Primavera 0-0: il risultato è ancora in equilibrio quando siamo giunti all’intervallo del match per il turno infrasettimanale e oggettivamente è giusto così. Non c’è stato infatti obiettivamente molto da segnalare nel primo tempo per la diretta Cesena Lazio Primavera: qualche calcio d’angolo senza frutto, una pressione maggiore da parte dei romagnoli e una crescita degli ospiti verso metà tempo.

Un bel brivido è arrivato al 28’ minuto grazie alla migliore occasione del Cesena, cioè un tiro alto di Perini che ha vanificato una bella azione di Coveri, che aveva saltato tre avversari prima dell’assist. Succederà di più nel secondo tempo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Verona Cesena Primavera (risultato finale 1-1): Vermesan pareggia al 94'! (15 dicembre 2024)

DIRETTA CESENA LAZIO PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Cesena Lazio Primavera sarà necessario collegarsi con SportItalia che trasmetterà la partita in chiaro sul canale 60.

SI COMINCIA!

Con la diretta Cesena Lazio Primavera stiamo per vivere una partita molto interessante che ha sei incroci nel passato, il quadro racconta di tre vittorie romagnole e due dei biancocelesti – con un pareggio – e l’ultima sfida è andata in scena nel campionato Primavera 2, era la stagione 2021-2022 e in casa del Cesena era arrivato un successo interno timbrato dai gol di Matteo Francesconi, Cristian Shpendi e Massimo Schirone, i biancocelesti avevano solo accorciato le distanze in pieno recupero con il rigore di Matteo Bertini. Altre partite le troviamo più indietro nel tempo, arriviamo anche al 2006-2007 per le prime gare; la Lazio non ha mai vinto sul campo del Cesena.

Due successi per i biancocelesti, a Formello e a distanza di quattro anni: l’ultimo nell’ottobre 2021, 4-2 con Etienne Tare, Fabio Andrea Ruggeri, Bertini e Schuan Muhammad a segno, per il Cesena Francesconi e Stiven Shpendi, l’altro gemello di origine albanese. Adesso per noi è il momento di scoprire cosa accadrà nel settimo episodio di questa partita, il pronostico parla a favore della Lazio ma naturalmente non si può mai dire a bocce ferme e quindi che parli il campo, dove finalmente la diretta Cesena Lazio Primavera per la 16^ giornata di campionato sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SANDERRA PUNTA AI PRIMI POSTI

Torna in campo il Campionato Primavera e lo fa con un turno infrasettimanale che manderà in campo al diretta Cesena Lazio Primavera alle 12,30 di mercoledì 18 dicembre 2024. La sfida varrà per la sedicesima giornata e metterà a confronto due squadre che stanno vivendo momenti opposti ma sono entrambe a caccia di punti. Il Cesena di Campedelli è sedicesimo in classifica e non vince da due partite dopo aver chiuso per 1 a 1 le ultime due sfide con Genoa e Verona. La Lazio di Sanderra, invece, si trova al quinto posto in classifica e arriva da un importante 2 a 0 in casa contro il Bologna che ha interrotto una striscia di tre partite senza vincere.

CESENA LAZIO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cesena di Campedelli conferma il suo 3-5-2 con Gallea Beidi, Valentini e Pitti a difesa della porta di Veliaj. Manetti e Ronchetti saranno i due esterni di centrocampo mentre Coveri e Perini giocheranno come riferimenti offensivi.

Gioca a tre anche la Lazio di Sanderra che si affida a Zazza, Ricardo Bordon e Filipe Bordon a difesa della porta di Renzetti. Milani e Pinelli saranno i due esterni di centrocampo mentre le due punte saranno ancora Balde e Serra.

CESENA LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE

Andiamo a studiare le quote Snai per la diretta Cesena Lazio Primavera: sono sorprendentemente in equilibrio con il segno 1 per la vittoria dei romagnoli che vale 2,60 volte la posta in palio e il segno 2 per il successo della Lazio che vi farebbe guadagnare 2,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, infine l’opzione per il pareggio che è regolata dal segno X porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che ammonta a 3,20 volte la vostra giocata sulla partita.