DIRETTA CONEGLIANO CHIERI: SFIDA SCONTATA!

Presentiamo la diretta Conegliano Chieri che si gioca al PalaVerde di Villorba per la 20^ giornata di volley Serie A1 2024-2025: una sfida che appare scontata se guardiamo la classifica e la superiorità schiacciante della Imoco, una squadra che deve ancora perdere la prima partita in stagione e che in questo campionato ha già 9 punti di vantaggio su Scandicci con una partita in meno, dunque ha sostanzialmente blindato il primo posto che non è mai stato davvero in discussione, perché questa squadra continua a viaggiare con il pilota automatico e, con già due trofei in bacheca, punta a fare en plein anche in questa annata.

L’avversaria di Conegliano questa sera è Chieri, che virtualmente potrebbe lottare anche per il terzo posto in classifica, per quanto comunque sia difficile, ma deve stare attenta allo stesso tempo a non scivolare in settima posizione: possiamo parlare di una Serie A1 positiva per la Fenera che punta a fare il salto di qualità, questo significa innanzitutto arrivare con costanza ai playoff e poi provare a prendersi la semifinale, anche se qui il discorso si complica vista la presenza delle corazzate, con cui c’è ancora distanza. Sarà comunque interessante scoprire se nella diretta Conegliano Chieri arriverà qualche sorpresa o invece la Imoco procederà sul velluto.

COME VEDERE LA DIRETTA CONEGLIANO CHIERI IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente in tv la diretta Conegliano Chieri sarà disponibile su Rai Sport HD al numero 58 del vostro telecomando, le opzioni per la diretta streaming video sono il sito o Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING CONEGLIANO CHIERI SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO CHIERI: PROSEGUE LA STRISCIA

Dunque con la diretta Conegliano Chieri abbiamo anche il tema della striscia stagionale della Imoco: ricorderete che Conegliano detiene già il record mondiale per la serie più lunga di vittorie, nel 2024-2025 sembra partita ancora a spron battuto e, se contiamo tutte le competizioni, la squadra di Daniele Santarelli ha messo in fila 30 successi. Ne abbiamo 18 in campionato – con una partita da recuperare – sei nel girone di Champions League, cinque nel trionfale Mondiale per Club e naturalmente la Supercoppa Italiana vinta all’inizio della stagione contro Milano, naturalmente a fronte di queste vittorie le sconfitte sono zero e i set lasciati per strada si contano letteralmente sulle dita di una mano.

Adesso per Conegliano arriverà anche l’impegno in Coppa Italia e poi tornerà la Champions League con i quarti di finale, nel frattempo ovviamente prosegue la Serie A1 con la fine della regular season che porterà poi a disputare i playoff, la Imoco già prima in classifica aspetta solo di scoprire quale sarà la sua avversaria che non sarà comunque Chieri, che alla post season parteciperà nella speranza appunto di far fuori una delle corazzate con cui inevitabilmente si dovrà incrociare. Per il momento però dobbiamo ancora vivere la diretta Conegliano Chieri, e dunque concentriamoci su quella…