DIRETTA CREMONESE LECCE, I PUGLIESI CERCANO RISCATTO

La diretta Cremonese Lecce inizierà alle 11,00 di sabato 26 ottobre 2024 quando avverrà il fischio d’inizio di una partita valida per la nona giornata del campionato Primavera. A sfidarsi saranno due squadre compatte e quadrate che occupano, attualmente, la metà della classifica. La Cremonese arriva da una grande vittoria in casa del Milan che ha portato i lombardi a quota 11 punti. Quattro partite senza vittoria, invece, per il Lecce di Scurto che è un solo punto sotto la Cremonese ma sta attraversando un momento dove i gol faticano ad arrivare.

DIRETTA CREMONESE LECCE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cremonese Lecce Primavera sarà visibile solo su SportItalia che trasmette questo campionato. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, lo svolgimento del match.

CREMONESE LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della partita. Pavesi schiererà la sua Cremonese con un 3-4-3 con Triacca e Nagrudnyi sugli esterni ed un tridente formato da Spaggiari, Gabbiani e Galli. Bassi, Duca e Prendi sarà il terzetto difensivo che coprirà la porta di Malovec.

4-3-3 per il Lecce di Scurto che si affiderà ancora ad una difesa formata da Ubani, Esposito, Pehlivanov e Addo. Delle Monache e Winkelmann saranno i due esterni a sostenere l’unica punta Bertolucci.