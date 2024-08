DIRETTA DARIYA DERKACH FINALE SALTO TRIPLO DONNE STREAMING: POSSIBILE OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024 3 AGOSTO)

Una finale da seguire con attenzione per una possibile sorpresa: potremmo definire così la diretta Dariya Derkach nella finale del salto triplo donne, che avrà inizio alle ore 20.20 di stasera, sabato 3 agosto, allo Stade de France di Saint Denis. Siamo alle prime battute del programma dell’atletica leggera alle Olimpiadi Parigi 2024, ma ci sono già tantissime emozioni anche in salsa azzurra e tra loro proverà ad inserirsi anche Dariya Derkach, possibile outsider del salto triplo.

Classe 1993, nata in Ucraina ma residente in Italia dal 2002 e nostra cittadina dal 2013, Dariya Derkach è ormai una veterana con buoni risultati a livello europeo, come l’argento dell’anno scorso agli Europei indoor, ma anche più che discreti piazzamenti anche nelle competizioni globali. Ieri ci è piaciuta molto con la sesta misura complessiva nelle qualificazioni grazie alla misura di 14.35 metri, suo miglior risultato stagionale arrivato al momento giusto. Ecco allora che diventa intrigante la diretta Dariya Derkach nella finale del salto triplo donne…

DARIYA DERKACH FINALE SALTO TRIPLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Nel contesto della sessione serale dell’atletica leggera, la diretta tv Dariya Derkach nella finale del salto triplo donne troverà spazio su Rai Due o in alternativa almeno su Rai Sport, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Quanto alla diretta streaming video sarà come sempre disponibile tramite la piattaforma Discovery Plus, oppure con sito o app di Rai Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SALTO TRIPLO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA DARIYA DERKACH FINALE SALTO TRIPLO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo capito che c’è un ruolo da outsider per la saltatrice azzurra nella diretta Dariya Derkach della finale del salto triplo donne. Su questa gara pesa molto l’assenza per infortunio di colei che di fatto è la campionessa di tutto, cioè la venezuelana Yulimar Rojas, che ha partecipato alle Olimpiadi Parigi 2024 in qualità di portabandiera per la sua Nazione nel corso della cerimonia d’apertura di venerdì 26 luglio, ma purtroppo non è in grado di difendere in pedana il suo titolo olimpico – ha pure quattro ori mondiali in bacheca.

Ieri la migliore nelle qualificazioni è stata la cubana Leyanis Perez Hernandez con la misura di 14.68 metri, si apre però certamente la lotta che sarebbe stata molto più “chiusa” in presenza di Rojas. Da parte di Dariya Derkach è giusto chiedere una gara di ottimo livello, magari provando a migliorare la misura colta nelle qualificazioni, anche se sulla carta dovrebbe essere difficile lottare per il podio. Le risposte comunque arriveranno dalla diretta Dariya Derkach della finale del salto triplo donne…