DIRETTA FIORENTINA HULL CITY STREAMING: FISCHIO D’INIZIO ALLE 20.45

Pronta a partire la diretta Fiorentina Hull City: alle 20.45 via all’amichevole inglese dei viola: gli ultimi allenamenti a Preston non hanno lasciato dubbi, con Colpani già domenica inserito nei nuovi schemi offensivi per sfruttare al massimo le sue doti tecniche. Nonostante la sensazione sia che il classe ’99 possa giocare solo una parte della partita stasera, c’è grande attesa. Dopo il pareggio con molti rimpianti contro il Bolton e la sfortunata sconfitta contro il Preston, tutti in casa viola sperano di chiudere al meglio la tournée britannica, magari con una giocata spettacolare di Colpani, arrivato nello Yorkshire ieri pomeriggio intorno alle 18. Questa la probabile formazione: (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Barak, Parisi; Brekalo, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FIORENTINA HULL CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile una diretta tv Fiorentina Hull City, ma questa amichevole della società viola sarà mandata in onda da DAZN in diretta streaming video per i suoi abbonati. In alternativa saranno invece fondamentali le informazioni che la Fiorentina metterà a disposizione sul sito Internet e sui social network, dove si potrà ascoltare la cronaca live.

DIRETTA FIORENTINA HULL CITY STREAMING: TRIS INGLESE

In chiusura del ritiro inglese, oggi martedì 30 luglio 2024 sarà la volta della diretta Fiorentina Hull City, la partita amichevole che avrà inizio alle ore 20.45 italiane di questa sera, appunto per concludere la tournée inglese per la Fiorentina, che per dieci giorni si è allenata in Inghilterra passando per le precedenti sfide amichevoli già disputate contro il Bolton e poi il Preston, prima di chiudere appunto con l’appuntamento di stasera con la diretta Fiorentina Hull City.

I Viola di Raffaele Palladino stanno per tornare in Italia ma faranno sicuramente tesoro delle indicazioni di questo lungo viaggio internazionale costellato da ben tre appuntamenti, magari utili in vista del terzo assalto alla Conference League, alla caccia appunto della terza finale europea consecutiva, anche se possibilmente con un esito differente dalle precedenti. Tutto questo ribadito, anche tenuto conto che finora il bilancio non è eccellente, siamo ancora di più curiosi di scoprire quali indicazioni arriveranno oggi dalla diretta Fiorentina Hull City…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA HULL CITY

Le probabili formazioni per la diretta Fiorentina Hull City che cosa ci potrebbero dire? Cominciando dai padroni di casa inglesi, per l’Hull City descriviamo un possibile modulo 4-2-3-1, con questi undici nomi candidati per essere titolari: il portere Pandur; i quattro difensori Coyle, Ashbee, Smith e Vaughan; in mediana Simons e Fleming; infine il reparto offensivo con Tinsdale, Furlong e Sandat alle spalle del centravanti Hall.

Anoi però interessano soprattutto le scelte di mister Raffaele Palladino per la sua Fiorentina, che invece dovrebbe scendere in campo secondo un modulo 3-4-2-1. In porta indichiamo Terracciano; davanti a lui dovrebbe agire la retroguardia a tre con il neo-acquisto Pongracic, Ranieri e capitan Biraghi; linea a quattro per la mediana con Kayode, Mandragora, Bianco e Parisi da destra a sinistra; infine, Ikoné e Sottil dovrebbero agire da trequartisti alle spalle del nuovo centravanti Kean.