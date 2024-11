DIRETTA APOEL NICOSIA FIORENTINA (RISULTATO 1-0), GOL DEI CIPRIOTI

Prosegue la diretta del match valido per la terza giornata di Conference League tra Apoel Nicosia e Fiorentina con la viola di Raffaele Palladino che cerca un’altra vittoria, anche in coppa. Una prima parte del match piuttosto noiosa con le occasioni che scarseggiano e una sfida che finora non ha molto da dire, anzi potremmo dire tutt’altro.

Al minuto 20 ammonizione nei padroni di casa per Tejera, brutto fallo su Kayode e primo giallo del match. La Fiorentina prova a fare qualcosa ma c’è davvero poco all’orizzonte e la squadra fatica in fase offensiva. Tra i più attivi Ikonè che al 30 infila un bel dribbling e viene fermato in extremis. Minuto 37 e gol Apoel: El Arabi lancia Donis che scavalca con un tocco dolce Terracciano, Apoel in vantaggio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA APOEL NICOSIA FIORENTINA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Apoel Nicosia Fiorentina verrà trasmessa da Sky che darà la possibilità di seguire anche lo streaming con NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni più importanti del match.

DIRETTA APOEL NICOSIA FIORENTINA (RISULTATO 0-0), SI PARTE

Comincia la diretta del match valido per la terza giornata di Conference League tra Apoel Nicosia e Fiorentina con i viola che hanno come obiettivo quello di avvicinare il prima possibile il discorso qualificazione. Comincia il match, si parte! Sfida con ritmi molto blandi e i primi cinque minuti che vedono le squadre studiarsi senza vere conclusioni o azioni interessanti.

Prima conclusione all’ottavo minuto, Fiorentina pericolosa con Kouame. Palla dalla destra per l’attaccante che stoppa e va al tiro, palla debole che l’ex Inter Belec blocca. Tanto giro palla nei primi minuti del club viola ma poche occasioni con i padroni di casa che intanto pensano soprattutto a difendere e poco ad attaccare. Minuto 17 e padroni di casa che in maniera quasi rocambolesca sfiorano l’occasione con Chebake e la difesa viola la chiude in extremis (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA APOEL NICOSIA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI, VIA!

Eccoci pronti a seguire la diretta Apoel Nicosia Fiorentina: finora i numeri dei viola in questa Conference League sono eccellenti, con 6 punti in classifica, altrettanti gol segnati e appena due al passivo, eppure non è stato così facile per la Fiorentina portare a casa queste due vittorie. Al debutto servirono 65 minuti per sbloccare il risultato contro The New Saints, mentre sul campo del San Gallo i viola sono andati in svantaggio per ben due volte, trovando il definitivo sorpasso solamente al 69’ minuto. Un dato allora balza all’occhio: i sei gol dei gigliati sono arrivati tutti nel secondo tempo.

Due numeri sono uguali ai ciprioti: anche l’Apoel Nicosia ha incassato due gol e ha segnato solamente nella ripresa, ma con un pareggio 1-1 e una sconfitta 0-1 gli orizzonti sono fatalmente più limitati, magari sperando almeno in un posto nei playoff. Adesso però conviene leggere le formazioni ufficiali, poi la diretta Apoel Nicosia Fiorentina potrà davvero prendere il via: si gioca! APOEL NICOSIA (4-1-4-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Kostadinov; Donis, Abagna, Tejera, Quintillà; El Arabi. Allenatore: Manolo Jimenez FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Matias Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Richardson; Ikoné, Adli, Parisi; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

APOEL NICOSIA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Siamo a pochi passi dalla diretta Apoel Nicosia Fiorentina e bisogna dire che la partita di Conference League rappresenta il primo incrocio tra queste due squadre. I ciprioti tornano ad affrontare una squadra del nostro Paese dopo 47 anni: curiosamente avevano giocato contro Napoli e Torino in due stagioni consecutive, poi niente più Italia fino a stasera. Nel primo turno di Coppa Uefa 1977-1978 l’Apoel Nicosia aveva fermato il Torino: era finita 1-1 a Cipro, Salvatore Garritano aveva risposto al gol di Markos Markou ed era stato un buon risultato per la squadra di casa, che però era comunque stata eliminata visto il 3-0 della partita di andata.

L’anno precedente, l’Apoel Nicosia aveva sfidato il Napoli negli ottavi di Coppa delle Coppe: anche in questo caso 1-1 casalingo con reti di Leonidas Leonidou e Giuseppe Savoldi, che su rigore aveva pareggiato a tre minuti dal 90’. Quella però era stata la prima partita; al San Paolo i partenopei si erano poi imposti per 2-0 con i gol di Walter Speggiorin e Giuseppe Massa. Se invece spostiamo la diretta Apoel Nicosia Fiorentina verso i viola, scopriamo che questa partita valida per la terza giornata del girone unico di Conference League sarà la prima, in tutta la sua storia contro una squadra che arriva da Cipro, dunque un inedito sicuramente interessante. (agg. di Claudio Franceschini)

APOEL NICOSIA FIORENTINA, PALLADINO INSEGUE IL CHELSEA

Torna la Conference League e lo fa con la diretta Apoel Nicosia Fiorentina valida per la terza giornata della fase campionato. Il calcio d’inizio è fissato a giovedì 7 novembre alle 21,00 con i viola di Palladino andranno in terra cipriota a cercare il loro terzo successo consecutivo. Partenza completamente da dimenticare per l’Apoel Nicosia che è fermo con un solo punto dopo aver pareggiato con gli Shamrock Rovers e perso in casa contro il Borac Banja Luka. Fino ad ora non perfetta ma convincente la Fiorentina di Palladino che ha vinto entrambe le partite disputate e si trova al secondo posto alle spalle del Chelsea.

APOEL NICOSIA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di andare in campo vediamo insieme le probabili formazioni di questa partita. L’Apoel Nicosia di Jimenez andrà in campo con un 4-3-3 con l’ex Salernitana Belec tra i pali sostenuto da una linea formata da Chebake, Susic, Petrovic e Laifis. Tejera e Abagna giocheranno a centrocampo con compiti più difensivi mentre Meyer andrà a sostegno dell’attacco. Ndongala, Marquinhos ed El-Arabi completeranno la formazione con l’idea di superare questa Fiorentina.

Palladino farà diversi cambi anche se in porta dovrebbe esserci ancora De Gea con Comuzzo e Martinez Quarta davanti a lui e la coppia formata da Biraghi e Kayode come terzini. Adli e Mandragora dovrebbero agire in mediana con Bove più avanzato a sostegno del tridente formato da Colpani, Sottil e Kouamé.

APOEL NICOSIA FIORENTINA, LE QUOTE

Per continuare a parlare della diretta Apoel Nicosia Fiorentina, andiamo ad approfondire il discorso relativo alle quote della partita. Secondo Sisal sono proprio i viola ad essere favoriti e il 2 è dato a 1,72 contro l’1 per i padroni di casa che sale fino a 4,75 con il pareggio X a 3,60.