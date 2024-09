DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: QUALIFICHE A SINGAPORE, NORRIS VS LECLERC?

Sbilanciarsi in previsioni sulla diretta Formula 1 è particolarmente difficile in questo periodo, ma di certo verso le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2024 sul circuito cittadino di Marina Bay potremmo dire che i due protagonisti più attesi saranno Lando Norris e Charles Leclerc oggi, sabato 21 settembre. Prima di ogni altro ragionamento, ci sembra però doveroso fissare in agenda gli appuntamenti: sei ore di fuso orario ma eventi in notturna, ecco allora che la terza sessione di prove libere FP3 aprirà alle ore 11.30 italiane il sabato in compagnia della diretta Formula 1, che poi culminerà con la battaglia per la pole position nelle prove ufficiali, cioè le qualifiche a partire dalle ore 15.00, per giocarsi già una bella fetta delle speranze di vittoria su uno dei circuiti più tortuosi del Circus.

Il venerdì è stato nel segno di Ferrari e McLaren, questo ci hanno detto le prime due sessioni di prove libere: la FP1 ha visto al primo posto Leclerc proprio davanti a Norris, con la Ferrari anche in terza posizione per merito di Carlos Sainz, cioè il vincitore del 2023. La FP2 invece ha visto Norris e Leclerc scambiarsi le posizioni, con il britannico davanti al monegasco, con Sainz di nuovo terzo ma già decisamente più staccato – quasi sei decimi dal compagno di squadracce invece pagava soli 58 millesimi a Norris. Questo ovviamente è uno dei motivi che ci fa pensare che la diretta Formula 1 potrebbe essere oggi un duello Leclerc vs Norris, tuttavia naturalmente c’è anche altro…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE DEL GP SINGAPORE

La diretta Formula 1 non offrirà particolari sorprese a Singapore: il punto di riferimento per seguire le qualifiche in tempo reale con la telecronaca di Carlo Vanzini sarà infatti solamente il canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare riservato agli abbonati, mentre in chiaro su Tv8 ci si dovrà accontentare della differita dalle ore 17.00, tutto sommato con una differenza ridotta. Tuttavia, ciò comunque determina che la diretta Formula 1 in streaming video sarà oggi pomeriggio un’esclusiva per gli abbonati tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, QUALIFICHE GP SINGAPORE: UN SABATO FONDAMENTALE

Proseguiamo adesso nella nostra presentazione della diretta Formula 1 verso le qualifiche del GP Singapore 2024 ricordando che la Ferrari ha buon feeling con i circuiti cittadini più angusti: l’anno scorso la vittoria di Carlos Sainz segnò l’unico successo mancato dalla Red Bull in tutta la stagione (sembra di parlare di un’altra epoca…), mentre tutti ricordiamo a fine maggio la pole position e poi la vittoria di Leclerc a Montecarlo, ad aprire la “doppietta del cuore” che Charles avrebbe completato poi a Monza. La Ferrari va forte, ma naturalmente deve fare i conti con una McLaren che a Baku è balzata con pieno merito al primo posto fra i Costruttori.

Eccoci allora adesso a parlare di Lando Norris: che sia un talento straordinario non ci possono essere dubbi; resta invece qualche perplessità sul fatto che possa essere già pronto per lottare per un titolo mondiale, come dimostra il fatto che Oscar Piastri è da due gare che sta facendo meglio del compagno di squadra. Forse c’è la pressione per un Mondiale clamorosamente riaperto, scenario che fino a poco tempo fa era inimmaginabile almeno per quanto riguarda il titolo Piloti, fatto sta che Norris ha mostrato qualche crepa fra Monza e Baku, quindi adesso è chiamato a dare un segnale forte, sia per chiarire definitivamente il fatto che sia lui il leader della McLaren, sia per lanciare davvero l’assalto a un Max Verstappen che in questo momento è per forza di cose vulnerabile, ma si sta difendendo al meglio delle proprie attuali possibilità. Non serve aggiungere altro verso la diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2024…