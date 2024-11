DIRETTA GENOA CAGLIARI, VIEIRA DEBUTTA DAVANTI AL PUBBLICO DEL FERRARIS

Giornata di debutti al Ferraris con la diretta Genoa Cagliari che vedrà la prima partita di Vieira da allenatore dei liguri. Questa sfida andrà in campo alle 12,30 di domenica 24 novembre 2024 e sarà una sfida salvezza che potrebbe essere decisiva a fine stagione.

Il Genoa arriva da un periodo buio terminato con l’inaspettato esonero di Gilardino che ha lasciato spazio a Vieira sulla panchina del Grifone. In ripresa, invece, il Cagliari di Nicola che ha pareggio una grande partita contro il Milan nell’ultima giornata e sta mostrando un gioco da ottima squadra.

DIRETTA GENOA CAGLIARI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi il debutto di Vieira nella diretta Genoa Cagliari sarà necessario abbonarsi a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà la partita attraverso aggiornamenti costanti.

GENOA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Questo sarà il debutto di Patrick Vieira sulla panchina dei liguri perciò andiamo a vedere con particolare interesse le probabili formazioni. Il Genoa difficilmente cambierà il suo 3-5-2 con Leali ancora tra i pali difeso da un trio formato da Vasquez, Vogliacco e Matturro. Martin e Sabelli saranno i due esterni di centrocampo con Badelj in mediana sostenuto da Frendrup e Thorsby ai suoi lati. I due attaccanti saranno Pinamonti ed Ekhator con Balotelli che partirà dalla panchina.

Sarà ancora 4-2-3-1, invece, per il Cagliari di Nicola che riparte dalla solidità della linea difensiva formata da Zappa, Mina, Luperto e Augello davanti a Scuffet. Adopo e Makoumbou saranno i due mediani con Viola sulla trequarti. I due esterni saranno ancora Zortea e Luvumbo a sostegno dell’unica punta che sarà Piccoli.

GENOA CAGLIARI, LE QUOTE

Passiamo anche all’analisi delle quote della diretta Genoa Cagliari approfondendo le proposte di AdmiralBet. I liguri hanno il favore del pronostico dalla loro parte e un loro successo è dato a 2,60 contro il 2 per i sardi a 2,80 e il pareggio X a 3,20.