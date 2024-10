DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA, FERMENTO IN CITTÀ

La partita più attesa dell’anno nel capoluogo piemontese, la diretta Torino Juventus Primavera ha sempre un sapore speciale e in questo sabato 19 ottobre 2024 alle ore 13:00 il derby della Mole vede le due squadre separata da appena un punto. I granata sono in fortissima con tre vittorie consecutive che annullano gli altrettanti ko di fila collezionati tra fine agosto e metà settembre. Per quanto riguarda i successi, sono arrivati contro Cagliari, Atalanta e Empoli nell’ultimo turno.

Zapata infortunio: si teme rottura del crociato/ Torino pensa a Balotelli in attesa degli esami

Per la Juventus invece è arrivata una sconfitta casalinga contro la Fiorentina ad inizio ottobre a rovinare un filotto da ben cinque partite consecutive senza perdere ovvero il pareggio con il Lecce e le vittorie contro Cesena, Udinese, Monza e Cremonese.

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA IN TV E STREAMING VIDEO

Nuovo weekend, stesso posto per il massimo campionato giovanile. Infatti anche la diretta Juventus Torino Primavera sarà trasmessa su Sportitalia. Oltre alla visione in chiaro e gratuita dell’evento, Sportitalia offre a tutti la possibilità di vedere la partita attraverso app o sito web.

Diretta/ Inter Torino (risultato finale 3-2): Vlasic accorcia su rigore! (Serie A, 5 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Ora è il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Torino Juventus Primavera. I granata scenderanno sul rettangolo verde con il 4-4-2: tra i pali Plaia, difeso da Marchioro, Mendes, Pellini e Krzyzanowski. Gli esterni saranno Dalla Vecchia e Ciammaglichella con Mahari e Mullen centrali. In attacco Gabellini e Franzoni.

I bianconeri replicano con il modulo 3-4-2-1 con Radu titolare in porta, Maritnez-Bassino-Gil a comporta la retroguardia. Nisci a destra, Pagnucco a sinistra e Ripani con Florea a centrocampo. Il duo Crapisto-Vacca agirà alle spalle di Di Biase.

Probabili formazioni Inter Torino/ Quote: torna la ThuLa per Inzaghi (Serie A, 5 ottobre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Per concludere andiamo a dare un’occhiare alle quote per le scommesse della diretta Torino Juventus Primavera. Caso molto curioso dato che sia l’1 fisso in favore dei granata che il 2 pro-bianconeri sono dati a 2.40 mentre la X è a 3.60.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.60 con l’Under alla stessa soglia offerto a 2.20. Infine i bookmakers quotano Gol e No Gol rispettivamente a 1.50 e 2.30.