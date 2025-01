DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: FEDERICA BRIGNONE PER SOGNARE ANCORA

Federica Brignone sarà la protagonista più attesa oggi, nella diretta gigante Plan de Corones che ci terrà compagnia dalle ore 10.30 con la prima manche e poi anche alle ore 13.30, quando sarà invece fissata la seconda manche sulla splendida pista Erta di San Vigilio di Marebbe, nuovo atto della Coppa del Mondo di sci in Italia dopo il meraviglioso weekend di Cortina che ha visto i successi di Sofia Goggia in discesa e della stessa Brignone in super-G, lanciando la figlia d’arte al comando della classifica generale di Coppa, quindi con l’obiettivo di fare il bis del trionfo del 2020.

Con la diretta gigante Plan de Corones si tornerà oggi, martedì 21 gennaio 2025, alle discipline tecniche: in questa stagione per Federica Brignone c’è un rapporto di amore-odio con il gigante, perché in quattro gare ha ottenuto due successi e altrettante uscite. Naturalmente sogniamo il tris di successi, che sarebbe anche un tris di vittorie italiane nelle gare in casa nostra, ma per la Coppa del Mondo sarà in ogni caso fondamentale portare a casa il massimo numero di punti possibile. Di certo, sarà ancora una volta grande spettacolo grazie alle nostre campionesse nella diretta gigante Plan de Corones…

GIGANTE PLAN DE CORONES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

La diretta gigante Plan de Corones in tv sarà garantita su Rai 2 e sui canali di Eurosport, per cui saranno Rai Play e Discovery + invece i principali punti di riferimento per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING GIGANTE PLAN DE CORONES SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: LE AVVERSARIE E LE ALTRE AZZURRE

Saranno molte le protagoniste della diretta gigante Plan de Corones, a cominciare naturalmente da Sara Hector, perché la svedese è la leader della Coppa di specialità ma è anche una delle rivali più pericolose per Brignone in classifica generale. Sicuramente la campionessa olimpica in carica è stata finora la sciatrice più costante in gigante, vincendo entrambe le gare in cui Federica è uscita ma raccogliendo anche un secondo posto alle spalle di Brignone, poi una citazione è d’obbligo anche per Alice Robinson, perché con ben tre podi la neozelandese ha dimostrato di essere finalmente competitiva sempre.

Occhio anche a Lara Gut-Behrami, che finora in stagione non ha brillato in gigante, ma resta naturalmente una rivale fra le più pericolose sotto ogni punto di vista. Infine, è doveroso parlare anche di Sofia Goggia e Marta Bassino verso la diretta gigante Plan de Corones. Detto che speriamo di avere anche altre Azzurre nella seconda manche, chiaramente sono la bergamasca e la cuneese al centro dell’attenzione insieme a Brignone. Per Goggia il quinto posto a Kranjska Gora è stato un meraviglioso ritorno nella specialità a quasi un anno di distanza e un grave infortunio di mezzo, mentre Bassino purtroppo in questa stagione è quasi sempre apparsa in difficoltà nel “suo” gigante, quindi speriamo che possa invertire la tendenza sulla Erta.