DIRETTA GIGANTE SCHLADMING: SI COMINCIA

Eccoci a pochi minuti dal via del primo atleta nella diretta gigante Schladming (che sarà Thomas Tumler, sicuramente da osservare con attenzione perchè ha il potenziale per salire sul podio se non addirittura vincere), siamo all’ultima gara nella specialità prima di Mondiali e quindi la posta in palio potrebbe essere alta per molti, a cominciare da chi deve ancora guadagnarsi un posto per la rassegna iridata che comincerà fra una settimana a Saalbach, sempre in Austria. A proposito di Mondiali, Schladming ne ha organizzate due edizioni.

In epoca recente ricordiamo quella del 2013 che in gigante vide il successo di Ted Ligety e il bronzo per il nostro Manfred Moelgg, mentre in Coppa del Mondo i riferimenti recenti sono solo due, con la vittoria di Loic Meillard nel 2023 in assenza di Marco Odermatt, che però avrebbe vinto poi nel 2024. L’elvetico è leader della Coppa di gigante con 300 punti, sottolineiamo il quinto posto di Luca De Aliprandini a quota 178 punti ma adesso siamo davvero al momento della partenza e allora lasciamo che siano le emozioni a prendere il sopravvento per una grande serata sulla pista Planai! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE SCHLADMING IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Come al solito, la diretta gigante Schladming in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con i relativi servizi delle due emittenti che garantiranno invece la diretta streaming video.

GIGANTE SCHLADMING: ODERMATT ANCORA FAVORITO

Eccoci ad un appuntamento molto particolare con la Coppa del Mondo di sci, perché la diretta gigante Schladming è l’unica gara in notturna in questa specialità. Diamo allora subito le indicazioni pratiche, che ci ricordano come la prima manche avrà inizio alle ore 17.45 sulla pista Planai, dove è storico soprattutto lo slalom (che sarà in programma domani sera), ma dove da qualche anno è diventato fisso anche il gigante. Ci ritroveremo poi alle ore 20.45 per dare il via alla seconda manche che chiuderà la diretta gigante Schladming, con Marco Odermatt naturalmente ancora una volta nei panni del grande favorito.

L’andamento della stagione è stato curioso finora, perché Odemratt era uscito nei primi due giganti, ma poi da Val d’Isere ha infilato un tris di vittorie consecutive, per cui il campione elvetico ha conquistato i successi anche sulla Gran Risa in Alta Badia ed infine nella gara di casa ad Adelboden, ribadendo il proprio dominio sulla specialità, che è davvero impressionante se si pensa che l’ultima volta in cui Odermatt non ha vinto un gigante nel quale sia arrivato al traguardo risale al 25 febbraio 2023, cioè ormai due anni fa. La sfida è lanciata: la diretta gigante Schladming potrà scrivere una pagina di storia?

DIRETTA GIGANTE SCHLADMING: ITALIA IN CRESCITA

Dietro a Marco Odermatt il quadro è decisamente più aperto e anche l’Italia ha possibilità di ben figurare nella diretta gigante Schladming, per merito innanzitutto di un Luca De Aliprandini in grande forma, come testimoniato dal quinto posto nella classifica di specialità e dal podio ad Adelboden, terzo nonostante un errore nella prima manche senza il quale avrebbe potuto insidiare persino Odermatt. Il trentino sarà una delle nostre migliori speranze al maschile agli ormai imminenti Mondiali di Saalbach, ma naturalmente speriamo che possa farci divertire anche oggi.

Abbiamo poi un Alex Vinatzer ormai costante a buonissimi livelli in gigante e sicuramente galvanizzato dal secondo posto di Kitzbuhel che lo ha rilanciato pure in slalom, ma ci fa piacere ricordare che ad Adelboden abbiamo rivisto finalmente su buonissimi livelli anche Filippo Della Vite, un talento che l’Italia ha bisogno di ritrovare perché potrebbe essere il futuro insieme a Giovanni Franzoni. Insomma, finalmente ci sono segnali confortanti anche dai ragazzi, speriamo che stasera possano arrivare conferme dalla diretta gigante Schladming…