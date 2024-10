DIRETTA GRAN PIEMONTE 2024: ECCO UN’ALTRA GRANDE CLASSICA

Dopo un solo giorno di pausa, il grande ciclismo torna con la diretta Gran Piemonte 2024 oggi, giovedì 10 ottobre. Sono giorni meravigliosi per gli appassionati di ciclismo, aperti dal Giro dell’Emilia per poi vivere il Trittico Lombardo e oggi cambiare regione grazie al Giro del Piemonte, prima di tornare evidentemente in Lombardia sabato, giorno dell’ultima classica Monumento del 2024. C’è però una grande storia anche al Gran Piemonte, per utilizzare la denominazione data in anni recenti dagli organizzatori di RCS Sport allo storico Giro del Piemonte, che l’anno scorso ci aveva regalato un bel successo di Andrea Bagioli.

Diretta Tre Valli Varesine 2024/ Corsa cancellata! Troppa pioggia, la gara viene annullata (8 ottobre)

Come vedremo meglio analizzando il percorso, una delle caratteristiche della corsa è che il percorso varia sempre, la diretta Gran Piemonte 2024 dovrebbe essere adatta a corridori veloci che però tengono bene anche sulle salite. Ci sarà di nuovo Bagioli, ma pure Marc Hirschi che quest’anno sta cogliendo successi a raffica nelle corse italiane; ecco poi Alex Aranburu per completare il podio 2023, oppure il vincitore dell’anno precedente, cioè Ivan Garcia Cortina. Corridori quali Richard Carapaz e Romain Bardet proveranno a fare corsa dura, i velocisti avranno idee diverse e fra loro citiamo Kaden Groves e Giacomo Nizzolo, mentre Michael Matthews e Matteo Trentin sono i perfetti uomini da corse di un giorno. Insomma, ne vedremo delle belle con la diretta Gran Piemonte 2024…

Diretta Coppa Bernocchi 2024/ Stan Van Tricht ha vinto a sorpresa! (oggi lunedì 7 ottobre)

GRAN PIEMONTE 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE

La diretta tv Gran Piemonte 2024 sarà garantita con una ampia copertura fin dalle ore 14.15 su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), che terrà la linea per ben 150 minuti, dunque nelle fasi decisive della corsa più interviste, commenti e premiazioni finali. Anche la diretta streaming video Gran Piemonte 2024 sarà dunque garantita dalla Rai, naturalmente grazie a sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO GRAN PIEMONTE 2024 SU RAI PLAY

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2024: ANALIZZIAMO IL PERCORSO DI QUESTA EDIZIONE

Presentando la diretta Gran Piemonte 2024 abbiamo già evidenziato il fatto che il Giro del Piemonte ci regala un percorso diverso ogni anno, adesso quindi è giunto il momento per capire che cosa ci riserverà l’edizione odierna. Innanzitutto, la partenza avrà luogo da Valdengo alle ore 12.25, per una distanza di 182 km, che saranno quindi ben 30 in più rispetto all’anno scorso, quando forse la corsa era stata davvero fin troppo breve. Si toccheranno le province di Biella, Vercelli, Verbania e Novara, nei primi 110 km ci saranno dei saliscendi ma potremmo parlare di prima parte sostanzialmente pianeggiante, almeno fino a Varallo.

Diretta Coppa Agostoni 2024/ Ha vinto Marc Hirschi! Lo svizzero si impone in volata (oggi 6 ottobre)

Qui si entrerà nella fase decisiva della diretta Gran Piemonte 2024 grazie alla salita del Passo della Colma, che sarà di sicuro l’asperità più difficile della corsa, con scollinamento al km 120. In seguito ci saranno anche le salite di Cremosina (km 141,2) e di Traversagna (ilm 157,9), più brevi ma naturalmente anche più vicine all’arrivo di Borgomanero, dove si passerà per una prima volta sulla linea del traguardo prima di affrontare un circuito di 11 km ondulato, con l’ultimo chilometro che sarà caratterizzato da un falsopiano leggermente a salire, che potrebbe incidere sulla volata.