La diretta Gubbio Vis Pesaro, alle 20.45 di martedì, arriva in un momento di crisi per la formazione umbra. Il Gubbio infatti dopo un inizio di campionato incoraggiante ha perso le ultime due partite disputate, cedendo in casa dal Pontedera e poi cadendo sul campo della Pianese nell’ultimo impegno disputato. Risultati che hanno fatto scivolare il Gubbio al nono posto in classifica, col rischio di uscire dalla zona play off.

Dopo 4 pareggi consecutivi e 6 partite di fila senza vittoria, invece, nell’ultima giornata di campionato la Vis Pesaro ha sfoggiato la migliore prestazione della stagione fino a questo momento, rifilando un poker al Carpi e piazzando il sorpasso in classifica proprio ai danni del Gubbio, issandosi a quota 16 punti al settimo posto in classifica nel girone B.

DIRETTA GUBBIO VIS PESARO: COME VEDERE LA PARTITA

Non cambiano i riferimenti per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Gubbio Vis Pesaro in tv. Il broadcaster del campionato di terza serie è sempre Sky, per seguire il match sui canali del satellite oppure in diretta streaming video via internet grazie all’applicazione Sky Go. Per vedere tramite il web la partita c’è anche l’opzione dell’abbonamento a NOW Tv.

GUBBIO VIS PESARO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Gubbio Vis Pesaro, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due mister. Per il Gubbio 3-4-2-1 con Venturi in porta e una difesa a tre con Tozzuolo, Rocchi e Pirrello. Per quanto riguarda il centrocampo schieramento a quattro con Corsinelli, Rosaia, Proietti e Zallu. In avanti Giovannini e Faggi saranno i trequartisti alle spalle del centravanti, Fossati. Per la Vis Pesaro 3-4-2-1 con Vukovic in porta e una difesa a tre con Palomba, Coppola e Zoia titolari. A centrocampo la linea dei quattro sarà quella composta da Peixoto, Paganini, Pucciarelli e Cannavó. In avanti sosterranno Di Paola e Nicastro alle spalle della punta Okoro.

GUBBIO VIS PESARO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire cosa indicano le principali agenzie di scommesse per la diretta Gubbio Vis Pesaro. Per quanto riguarda il Gubbio, vittoria interna quotata 2.40 mentre il pareggio viene quotato 2.80 e la quota relativa alla Vis Pesaro si alza fino a 3.10.