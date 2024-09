La diretta Lazio Genoa Primavera, si giocherà alle ore 11.30 di sabato, sarà una sfida importante per comprendere le reali ambizioni delle due formazioni. I biancazzurri capitolini sono partiti molto bene ma hanno dovuto incassare l’amarezza del derby perso contro la Roma, restando poi a metà classifica dopo l’ultimo pareggio sul campo del Monza nell’ultimo turno disputato.

Per il Genoa invece questa potrebbe essere l’occasione giusta per spiccare definitivamente il volo verso il vertice della classifica. Grifoni al momento a quota 10 punti, a 3 lunghezze dalla Roma capolista e reduce da un 3-2 inflitto alla Fiorentina in una partita emozionante ma che ha confermato la qualità offensiva dei rossoblu, consolidandone la posizione in classifica.

DIRETTA LAZIO GENOA PRIMAVERA IN STREAMING: COME VEDERE LA PARTITA

Se vi state domandando dove poter seguire la diretta Lazio Genoa Primavera, la risposta è semplice: Sportitalia trasmetterà l’incontro gratuitamente. Lo stesso vale per la diretta streaming, disponibile sia sull’app che sul sito web di Sportitalia, permettendo a tutti gli appassionati di non perdersi il match.

LAZIO GENOA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Lazio Genoa Primavera, con le possibili scelte dei due tecnici. Lazio Primavera in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Munoz, Serra, Sulejmani, Zazza, Milani. Per quanto riguarda il Genoa, la formazione ligure sceglierà un 3-4-2-1 come modulo di partenza con Vannucchi tra i pali e una difesa a tre con Sadotti, Romani e Kouadio schierati titolari. A centrocampo spazio a Trapani, Ievoli, Harder e Keita, in attacco Rubino e Presta si muoveranno da trequartisti alle spalle del centravanti, Braschi.

LAZIO GENOA PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda tutti coloro che si vorranno concedere una puntatina sulla diretta Lazio Genoa Primavera, ecco le quote proposte dalle principali agenzie di scommesse. La vittoria della Lazio viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio vede salire a una quota di 3.45 mentre la quota per il successo del Genoa viene proposta a 2.65.