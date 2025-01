DIRETTA LECCE CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta Lecce Cagliari Primavera: l’anno nuovo riparte per le due squadre con una partita che si è giocata sei volte negli ultimi tre anni, con tre affermazioni da parte degli isolani e solo una vittoria dei salentini. Un successo che, maturato per 3-1 nel marzo 2023, era stato esterno: dunque il Lecce non è mai riuscito a battere il Cagliari sul proprio terreno di gioco, anzi ogni volta che si è giocato al Comunale di San Pietro in Lama hanno sempre vinto i rossoblu e questo, poiché parliamo di sfide recenti, è un dato di cui tenere conto nell’analizzare quello che potrebbe succedere oggi in campo.

In questo senso l’ultima affermazione del Cagliari risale naturalmente allo scorso campionato: era un match valido per la nona giornata, gli isolani erano stati bravi a pareggiare, con Kingstone Mutandwa, il gol con cui Francesco Minerva aveva portato in vantaggio i padroni di casa, poco dopo l’ora di gioco era arrivato il ribaltone, definitivo, timbrato da Michele Carboni. Adesso a noi non resta che metterci comodi e stare a vedere quale sarà l’andamento dell’imminente partita, finalmente è tutto pronto e la diretta Lecce Cagliari può davvero farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Dove si potrà vedere la diretta Lecce Cagliari Primavera? Come sempre Sportitalia ci offre l’opportunità di vedere il match in chiaro e gratuitamente. Invece la diretta streaming è visibile o sull’applicazione o sul sito web.

METÀ CLASSIFICA

Gara a metà classifica tra le due formazioni impegnate in Puglia. La diretta Lecce Cagliari Primavera verrà giocata sabato 4 gennaio 2024 alle ore 11:00. I giallorossi ospiteranno i rossoblu in una sfida molto interessante. Il Lecce dal 6 dicembre ad oggi ha alternato perfettamente una vittoria e una sconfitta. Il primo successo è arrivato con l’Atalanta, seguito dalla sconfitta contro il Genoa. Le ultime due invece la vittoria col Torino e il ko con la Sampdoria. Il Cagliari ha perso solamente una partita nelle ultime sei ovvero contro la Juventus per 1-0 con gol decisivo di Lopez all’89esimo. Tanti pareggi vale a dire i tre 1-1 con Atalanta, Udinese e Sampdoria mentre tre punti contro Bologna e Fiorentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARI PRIMAVERA

I pugliesi del Lecce si metteranno in campo con il 4-3-3 con Rafaila tra i pali, Ubani e Addo agiranno da terzino con Esposito e Pehlivanov centrali. A centrocampo invece Kovac, Gorter e McJannet con Delle Monache, Bertolucci e Agrimi in attacco.

Stesso identico assetto tattico per quanto riguarda il Cagliari. In porta Ilev con difesa a quattro composta da Arba, Cogoni, Soldati e Grandu. Nella zona nevralgica del campo ecco Balde, Marcolini e Simonetta con davanti Vinciguerra, Mutandwa e Liteta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE CAGLIARI PRIMAVERA

Adesso osserviamo le quote dove i giallorossi partono favoriti a 1.90 mentre il 2 fisso si può trovare a 3.80. Concludiamo invece con il capitolo legato alle reti con l’Over 2.5 a 1.97 e l’Under a 1.73.