Diretta Maratona delle Dolomiti 2024/ Streaming video Rai 2, i percorsi e vincitori (oggi 7 luglio)

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2024: LO SPETTACOLO DEL CICLISMO

La diretta della Maratona delle Dolomiti 2024 ritornerà a farci compagnia oggi, domenica 7 luglio, come sempre collocata nella prima domenica di questo mese, edizione numero 37 della regina delle gran fondo di ciclismo, fosse anche solo grazie a un’ambientazione che non ha pari al mondo, nelle nostre Dolomiti. L’appuntamento attira tutti coloro che amano la bicicletta, dai cicloamatori a tanti campioni di altri sport fino ad illustri ex del ciclismo, come ad esempio quest’anno Miguel Indurain, che sarà la star più attesa della diretta della Maratona delle Dolomiti 2024, anche se in queste circostanze il risultato vale fino a un certo punto.

Diretta Tour de France 2024, classifica/ Biniam Girmay ha vinto l'8^ tappa, Pogacar sempre giallo! (6 luglio)

Rendiamo comunque merito ai vincitori, come Loic Ruffaut un anno fa, che tagliò per primo il traguardo della scorsa edizione di quella che in latino dovremmo chiamare più correttamente Maratona dles Dolomites e che ogni anno ha un tema differente, che stavolta si riassume nella parola Mutatio. Michil Costa, presidente del Comitato organizzatore, ha spiegato così questa scelta: “La mancanza di un sé permanente, di una sua indipendenza. Nulla è autosufficiente, tutto quello che esiste è privo di una sua autonomia. Le parti del corpo, anche le gambe che servono per spingere i pedali, anche le mani che stringono il manubrio, anche gli occhi che guardano alle Dolomiti, sono un non-sé, e noi umani possiamo esistere solo se siamo in relazione. Nelle relazioni con gli altri e in relazione con l’inumano. È proprio questo il principio stesso della mutatio, perché tutto cambia in continuazione”. Con questo aspetto ben presente, siamo pronti a vivere la diretta della Maratona delle Dolomiti 2024…

André Drege morto al Giro d'Austria 2024/ Ciclismo, incidente al Grossglockner: caduta fatale per il 25enne

MARATONA DELLE DOLOMITI 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

L’appuntamento è sempre meraviglioso, per chi pedala ma naturalmente anche per chi si limita a seguire da casa la diretta tv della Maratona delle Dolomiti 2024 che, come ormai da consolidata tradizione, sarà garantita in chiaro per tutti fin dalle ore 6.15 e fino a mezzogiorno su Rai 2, un collegamento lunghissimo per vivere pienamente la manifestazione, anche davanti a uno schermo. Sarà garantita quindi per tutti anche la diretta streaming video della Maratona delle Dolomiti 2024, tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

Marta Cavalli, incidente in bici per la ciclista/ Travolta a Lodi da un'auto: trauma cranico

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA MARATONA DELLE DOLOMITI 2023 SU RAPLAY

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2024: ANDIAMO A SCOPRIRE I PERCORSI

La diretta della Maratona delle Dolomiti 2024 sarà come sempre caratterizzata da percorsi differenziati, che i partecipanti possono scegliere in base alle proprie capacità e condizioni di forma, perché le Dolomiti sono splendide ma naturalmente anche spietate dal punto di vista sportivo per chi le vuole “sfidare” in sella a una bicicletta. Quello relativamente più semplice, perché più breve e con “soli” 1780 metri di dislivello, è il classico Sellaronda, che misura 55 km con partenza a La Villa e in successione da affrontare quattro mitiche ascese delle Dolomiti, cioè il Passo Campolongo, il Passo Pordoi, il Passo Sella ed infine il Passo Gardena, con arrivo a Corvara.

Le località di partenza ed arrivo d’altronde sono sempre le stesse, cioè La Villa e Corvara, ma la diretta della Maratona delle Dolomiti 2024 si fa più impegnativa con il percorso medio, 106 km e 3130 metri di dislivello di 3130 metri grazie a un secondo passaggio sul Campolongo, il Passo Falzarego/Valparola e lo strappo del Mur del Giat. Infine, la vera e propria Maratona delle Dolomiti 2024 ci presenterà il leggendario percorso che misura 138 km con 4230 metri di dislivello, con le ulteriori aggiunte rispetto al Medio del Belvedere di Colle Santa Lucia e soprattutto il Passo Giau, in assoluto la salita più difficile con 9,9 km di salita che avranno il 9,3% di pendenza media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA