DIRETTA MILANO PARIS: L’OLIMPIA CERCA RISPOSTE!

Si gioca la diretta Milano Paris, appuntamento alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre presso il Mediolanum Forum: per la seconda giornata di basket Eurolega 2024-2025 l’Olimpia va a caccia di risposte, che a dire il vero ha parzialmente trovato domenica quando ha demolito Sassari in campionato. È però una Milano che sta ancora cercando la sua strada, avendo cambiato qualche elemento nel roster per puntare quell’Eurolega che fino a questo momento l’ha vista faticare parecchio: è stato così anche all’esordio stagionale, al netto della potenza di fuoco dell’avversaria è comunque arrivata una sconfitta netta contro il Monaco.

Adesso la diretta Milano Paris propone una sfida contro un’altra squadra francese, ma in casa e soprattutto di altro tenore: il Paris Basketball ha vinto l’Eurocup lo scorso anno con una stagione dominante, ora al piano di sopra potrebbe faticare come tutte le esordienti ma naturalmente proprio l’esempio del Monaco è quello da seguire, e sarà interessante vedere come andranno le cose a lungo termine. Noi per il momento ci accontentiamo di scoprire la diretta Milano Paris e sperare nella prima vittoria dell’Olimpia in Eurolega, proviamo a tracciare dunque alcuni dei temi principali legati alla serata.

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO PARIS IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Milano Paris è garantita dai canali della televisione satellitare, dunque in esclusiva per gli abbonati: prosegue la tradizione dell’Eurolega su Sky Sport, con le partite delle due italiane e alcuni dei big match settimana per settimana, chiaramente con la possibilità di assistere alle immagini anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito dall’applicazione Sky Go. In aggiunta va detto che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO PARIS: UNA SFIDA INEDITA!

Si avvicina il momento della diretta Milano Paris: per i parigini la prima di sempre in Eurolega è coincisa con una sconfitta casalinga contro la Stella Rossa, ma la squadra ha comunque dato prova di potersi giocare l’accesso al play in anche se siamo solo all’inizio. Allenata da una vecchia conoscenza come Tiago Splitter, fonda le sue fortune su TJ Shorts, straordinario l’anno scorso, Kevarrius Hayes e Maodo Lo, che giusto l’anno scorso ha giocato con Milano. L’Olimpia dovrà dunque stare attenta: sicuramente parte favorita nella partita di questa sera, ma Paris è una rivale orgogliosa che vorrà immediatamente rialzare la testa.

La vittoria contro Sassari ci ha parlato di una Milano che ha chiuso i conti con il Banco di Sardegna abbastanza presto e ha potuto gestire le rotazioni nel migliore dei modi, serviva una serata del genere per riprendere fiducia anche dopo la sconfitta di Trieste ma all’inizio della stagione potremmo vedere l’Olimpia procedere tra alti e bassi come del resto era già stato in passato, perché come già detto il roster a disposizione di Ettore Messina è ancora in fase di rodaggio. Adesso ci concentriamo sulla diretta Milano Paris, perché tra poche ore arriverà davvero il momento di calcare il parquet del Mediolanum Forum per la partita di Eurolega.