DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2024/ Video streaming Rai 1: Cantanti vs Politici, così nella storia (17 luglio)

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2024: NELLA STORIA

La diretta della Partita del Cuore 2024 ci consegna altri precedenti in cui la Nazionale Cantanti ha sfidato il mondo della Politica: il primo esempio è quello del 1995, quando la Nazionale Magistrati fondata da appena un anno aveva anche vinto il match, con il risultato di 3-1. Nei due anni seguenti invece la protagonista della Partita del Cuore era stata proprio la Nazionale Politici, che nel 1996 aveva costretto la Nazionale Cantanti al 2-2 e poi era uscita sconfitta dodici mesi più tardi in un pirotecnico 6-5. Ancora, possiamo parlare del 2012 con ancora protagonisti i Magistrati: vera e propria bestia nera per la Nazionale Cantanti perché ancora una volta avevano vinto loro, stavolta per 2-0.

Un anno prima invece si era giocato una sorta di triangolare con il Telethon Team e una Nazionale di Parlamentari: la Nazionale Cantanti aveva vinto 2-1 contro quest’ultima. Poi, nel corso della storia, la diretta della Partita del Cuore ha via via ospitato varie formazioni che si sono alternate, alcune ovviamente prendendo spunto dal focus della serata come quando per alcune edizioni recenti è andato in scena il Team Campioni per la Ricerca. Tutto comunque all’insegna del sorriso, delle opere di bene e di un divertimento che per una volta fa dimenticare il risultato sul campo. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Buona notizia per tutti coloro che volessero seguire la sempre interessante diretta tv della Partita del Cuore 2024, perché la sfida tra Nazionale Cantanti e Nazionale Politici sarà trasmessa in chiaro: il canale cui vi dovrete rivolgere è Rai Uno, quello principale della televisione di stato, e naturalmente sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di assistere alla Partita del Cuore 2024 con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile semplicemente visitando il sito di Rai Play oppure installando la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, PARTITA DEL CUORE 2024

PARTITA DEL CUORE 2024: CANTANTI VS POLITICI A L’AQUILA!

Anche quest’anno, precisamente alle ore 21:25 di mercoledì 17 luglio, è arrivato il momento della diretta della Partita del Cuore 2024: l’appuntamento è ormai tradizionale e scandisce di fatto le varie stagioni. La Nazionale Cantanti torna protagonista al Gran Sasso di L’Aquila, sappiamo anche che la partita sarà diretta da Federico Dionisi, arbitro la cui sezione è proprio della città abruzzese, e l’avversaria della Nazionale Cantanti sarà la Nazionale Politici. La Partita del Cuore 2024 segue ovviamente il filone dei suoi precedenti: a fare da filo conduttore la Nazionale Cantanti, perché grazie ad essa si deve l’esistenza di questo evento.

Ogni anno poi cambiano location, avversari e finalità; per esempio il 2023 aveva accolto un match a favore delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, quest’anno invece si potrà devolvere a favore dell’Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, resta dunque la causa nobilissima sotto la cui luce andrà in scena la diretta della Partita del Cuore 2024 che poi comunque sul campo viene giocata seriamente. A tale proposito, andiamo a conoscere meglio gli schieramenti di Nazionale Cantanti e Nazionale Politici.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2024

È chiaro che parlare di formazioni nella diretta della Partita del Cuore 2024 sia esercizio complesso, ma comunque possiamo citare chi sarà presente a L’Aquila. La Nazionale Cantanti sarà “allenata” stavolta da Al Bano, al suo interno ci saranno artisti come LDA, già protagonista un anno fa, Bugo, Moreno il Biondo, poi nomi storici come Enrico Ruggeri, Rocco Hunt e Paolo Vallesi, ancora Cricca, Mida, Moreno Donadoni ma anche qualche presenza al femminile come Serena Brancale e Dolcenera.

Per quanto riguarda la Nazionale Politici il capitano sarà Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, mentre a sedere in panchina nel ruolo di tecnici si divideranno Pier Ferdinando Casini, oggi Presidente dell’Inter Parlamentare Italiana, e il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Circa invece chi calcherà il Gran Sasso per giocare la Partita del Cuore 2024 non sono ancora stati fatti nomi certi, ma al netto di questo chiaramente la partita di questa sera sarà un grande spettacolo di solidarietà, e poi speriamo anche di poterci divertire con qualche giocata di fino e qualità.











