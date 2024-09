Arriva il big match già alla seconda giornata di Serie C per la diretta di Pescara Torres, incontro che mette di fronte due papabili squadre da zone alte della classifica e che oggi proveranno a vincere. L’ora X è stata fissata per le 20,45 di oggi 1 settembre 2024. L’Adriatico andrà di scena per un match che dovrebbe regalare spettacolo, da una parte abbiamo gli abruzzesi che sono partiti bene andando a vincere fuori casa contro la Ternana, squadra che sulla carta era più forte essendo retrocessa dalla Serie B.

Invece il Torres non ha deluso le aspettative nel suo esordio, andando a vincere 3-0 davanti al proprio pubblico contro la Vis Pesaro. Non la prima della classe certo, ma una squadra che sa dare fastidio. I sardi oggi avranno un banco di prova estremamente importante per capire le reali possibilità di promozione diretta contro una squadra che ha un obiettivo simile. Visto che il Pescara punta come minimo ai Playoff.

DIRETTA PESCARA TORRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Pescara Torres, sarà necessario avere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, sarà indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che sblocca i canali dal 251 in poi, dove verrà trasmessa la partita. Per chi preferisce una soluzione più moderna, è possibile vedere il match su NowTV, che offre lo streaming della partita con le stesse modalità di Sky.

DIRETTA PESCARA TORRES STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta di Pescara Torres, partiamo dai Delfini che possono contare dalla loro su un centrocampista come Dagasso che riesce ad essere prolifico nonostante tocchi pochi palloni nella metà campo avversaria. Insieme a lui ci sarà anche Vergani che è un attaccante più di rifinitura più che un vero e proprio bomber, un po’ come Bonny per chi segue la Serie A.

Passando poi ai Sardi non possiamo non citare il lavoro difensivo di Brentan, che sulla mediana riesce a conquistare diversi palloni e a far ripartire la squadra. In coppia con lui c’è Mastinu, il dieci della squadra che riesce ad abbinare qualità e quantità ad un centrocampo che sulla carta sarebbe poco folto.

PESCARA TORRES, LE QUOTE

Infine osserviamo le quote relative alla diretta di Pescara Torres, grazie al sito della Snai: il bookmaker mette il segno 1 che darebbe la vittoria alla squadra di casa a 2,06 mentre se osserviamo la quota degli ospiti vincenti ci accorgiamo di come sia stata fissata a 3,15. Il segno X che decreterebbe il pareggio ha una quota pari a 3,40