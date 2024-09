DIRETTA POTENZA CROTONE: PER RISOLLEVARSI!

Eccoci alla diretta Potenza Crotone, partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 29 settembre e vale per il girone C di Serie C 2024-2025. Siamo alla settima giornata, che arriva dopo il turno infrasettimanale: entrambe le squadre hanno perso in casa e dunque vanno a caccia di riscatto immediato, certamente per il Potenza ancor più per il clamoroso 1-5 incassato dal Trapani, un risultato inaspettato perché arrivato dopo un bel momento e contro una squadra che ha sì mostrato buone cose ma si pensava potesse essere “assorbibile” dai lucani partiti molto bene, e che ora hanno forse qualche certezza in meno.

Più contenuta la sconfitta del Crotone, ma quella subita dal Sorrento è stata la quarta nelle ultime cinque partite: ancora una volta dunque gli squali non girano e rischiano seriamente di trovarsi coinvolti nella corsa per non retrocedere, servirà una sterzata immediata ma la trasferta del Viviani è tutt’altro che semplice. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta Potenza Crotone, per il momento dobbiamo come al solito fare le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, dunque spendiamo qualche minuto per leggere insieme le probabili formazioni della partita di Serie C.

COME VEDERE POTENZA CROTONE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per assistere alla diretta Potenza Crotone sui canali della nostra televisione avrete bisogno di un abbonamento al satellite: la partita in questione sarà infatti trasmessa su Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del vostro decoder, in alternativa su Sky Sport 252 ma in ogni caso con la possibilità per i clienti di seguirla anche grazie all’applicazione Sky Go, di conseguenza con l’opzione della diretta streaming video che è disponibile, sempre in abbonamento, anche tramite la piattaforma Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POTENZA CROTONE

Pietro De Giorgio cambia nella diretta Potenza Crotone: squalificato Novella, a destra va a giocare Galletta mentre sull’altro versante dovrebbe essere confermato Burgio, con Riggio e Sciacca (o Milesi) che saranno i centrali difensivi davanti a Cucchietti. A centrocampo potrebbe tornare titolare Firenze, così anche Ferro (per Felippe) e dunque l’unico confermato rispetto a mercoledì potrebbe essere Castorani, nel tridente offensivo invece ci aspettiamo Mazzeo a sinistra con Rosafio regolarmente a destra e capitan Caturano che come sempre giocherà da centravanti.

Emilio Longo potrebbe dare luogo a una rivoluzione nella diretta Potenza Crotone: Armini e Guerini centrali difensivi con Rispoli e Giron sulle fasce, conferma per Andrea Sala in porta mentre in mezzo con Schirò, che potrebbe comunque giocare, ci sono Jonathan Silva e Gallo come opzioni oltre a Stronati, che forse parte favorito per completare il reparto. Tumminello, Oviszach e Vitale potrebbero essere confermati sulla trequarti, ma occhio a Kostadinov e Rojas; come prima punta avremo ancora Guido Gomez, ma occhio alla concorrenza di Chiarella.