DIRETTA CROTONE SORRENTO: IN CERCA DI RISCATTO

Sveglia puntata a mercoledì 25 settembre per la diretta Crotone Sorrento pronta a giocarsi a partire dalle 20,45 all’Ezio Scida di Crotone. La partita metterà in palio punti playoff per due squadre che sono partite discretamente bene e vogliono confermarsi lungo tutto il campionato.

I padroni di casa hanno sei punti dopo cinque partita e arrivano da una pesante sconfitta in casa del Picerno per 5 a 2 con i lucani che sono riusciti a segnare ben tre reti sul finale del primo tempo. Sono otto i punti in cinque partite, invece, per il Sorrento che ha due pareggi in più dei calabresi ma non riesce a vincere da due giornate.

DIRETTA CROTONE SORRENTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Crotone Sorrento verrà trasmessa da Sky o dal servizio streaming di NOW TV che vi garantirà la visione della partita anche lontani dal vostro televisore di casa. Un altro modo per seguire questo match è quello di rimanere con noi e seguire la nostra diretta testuale che vi fornirà il racconto delle azioni principali e aggiornamenti costanti sull’andamento della partita.

CROTONE SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo insieme le probabili formazioni della partita e le scelte dei due allenatori. Emilio Longo aspetta il recupero di Spina ma difficilmente lo manderà in campo contro il Sorrento, perciò, il suo 4-2-3-1 subirà delle variazioni. Tumminello dovrebbe prendere il suo posto e fare coppia in attacco con Gomez mentre Silva e Oviszach sono chiamati a dare sostegno.

Schiera un 4-3-3, invece, Barillari che si affiderà al tridente formato da Polidori, Bolsius e Guadagni con Musso e Scala alla ricerca di minutaggio dalla panchina. In difesa è confermata la coppia formata da Blondett e Fusco con Panico e Vitiello sugli esterni.

CROTONE SORRENTO, LE QUOTE

Analizzando le quote che la Snai ha previsto per la diretta Crotone Sorrento possiamo notare come i padroni di casa siano favoriti: per il segno 1 sulla vittoria degli squali abbiamo infatti un valore corrispondente a 1,80 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che identifica il successo del Sorrento vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Infine il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte l’importo investito.