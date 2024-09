Eccoci a commentare insieme la diretta Potenza Turris, la gara andrà in onda al Comunale Viviani oggi 1 settembre alle ore 18 e sarà valevole per la seconda giornata di Serie C delle due squadre. I padroni di casa dovranno fare mente locale e superare lo scoglio di una fase difensiva rivedibile come quella che si è vista in Sicilia contro il Messina, la squadra infatti attacca molto bene ma lascia troppi spazi per le ripartenze avversarie. Quel match finì 2-2 in un pareggio che sapeva di amaro in bocca.

La Turris invece è partita davvero male, lo scontro iniziale li vedeva affrontare il Monopoli con cui hanno perso 2-0 fuori casa. I pugliesi sono una squadra che ha gli stessi obiettivi dei campani, eppure sembrava di assistere ad un match di due squadre di categorie diverse. Sarà stato solo un caso? Lo scopriremo insieme oggi i questo aperitivo calcistico.

DIRETTA POTENZA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per vedere in diretta Potenza-Turris, sarà necessario avere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, dovrai aggiungere il pacchetto Calcio, che ti permetterà di accedere ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. In alternativa, per chi preferisce lo streaming, è possibile vedere il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

DIRETTA POTENZA TURRIS STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

L’attenzione ora si sposterà dalla diretta Potenza Turris alle loro probabili formazioni, chi saranno i possibili protagonisti del match? Tutto fa pensare a Caturano per la squadra di casa, attaccante che conosce la Serie C ormai come le sue tasche, riuscendo a segnare con continuità ormai da diversi anni. Attenzione anche ai cross di Novella dalla destra che potrebbero essere fondamentali.

Per la Turris invece abbiamo Nocerino che sicuramente vorrà rifarsi dopo la brutta prestazione contro il Messina, il centrocampista l’anno scorso ha stupita sfiorando quasi la doppia cifra, il campionato è ancora lungo ma attenzione a inciampare troppo lungo il cammino.

POTENZA TURRIS, LE QUOTE

In ultima battuta analizziamo insieme le quote della diretta Potenza Turris, andando a vedere chi secondo la Sisal ha i pronostici dalla sua. Il segno 1 è stato fissato a 1,45 ed è quindi il Potenza la squadra favorita. La Turris invece è stata quotata vincente a 6. Il segno X invece detiene una quota di 3,8.