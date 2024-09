DIRETTA PRO VERCELLI PADOVA: ANDREOLETTI CERCA LA QUINTA DI FILA

Serie C di nuovo in campo venerdì 20 settembre 2024 per la diretta Pro Vercelli Padova che varrà per la quinta giornata. Ad affrontarsi alle 20,45 sul prato dello Stadio Silvio Piola ci saranno due squadre che hanno iniziato bene la loro stagione e promettono spettacolo.

Dopo due vittorie di fila, la Pro Vercelli ha mollato nelle ultime due uscite perdendole entrambe contro Giana Erminio e Caldiero Terme e cerca il riscatto contro un Padova in grande forma. Infatti, i veneti sono una delle due squadre ancora a punteggio pieno e hanno vinto anche l’ultima partita contro l’Alcione Milano per 1 a 0.

DIRETTA PRO VERCELLI PADOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Pro Vercelli Padova servirà un abbonamento a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV che trasmetterà le immagini della partita. La nostra proposta alternativa è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi terrà aggiornati sull’andamento del match.

PRO VERCELLI PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida in diretta tra Pro Vercelli Padova passa anche e soprattutto dalle scelte dei due allenatori che dovranno trovare la chiave tattica per portare a casa i tre punti. Gli uomini di Cannavaro continuano sul 3-5-2 dove le certezze sono poche e i cambiamenti potrebbero essere numerosi. Dell’Aquila, Asane e Coppola cercano spazio nell’undici titolare dove l’unico punto fermo sembra essere Comi e il trio difensivo formato da Sbraga, Marchetti e De Marino.

Imposta un 4-3-3 molto efficiente Andreoletti che ha tante certezze ed è pronto a confermare l’undici che ha superato l’Alcione Milano. Il centrocampo di questo Padova ha spesso dato grandi garanzie ed è pronto ad essere riconfermato con Marcillo, Fusi e Crisetig formare il quartetto a sostegno di Spagnoli, Liguori e Capelli.

PRO VERCELLI PADOVA, LE QUOTE

Anche le quote della diretta Pro Vercelli Padova vedono i veneti partire favoriti ma andiamo ad approfondire sul sito della Snai. L’1 per i piemontesi è quotato a 3,45 contro il 2,05 in favore del Padova e l’X per il pareggio che arriva fino a 3,05.