DIRETTA PADOVA ALCIONE MILANO: TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Padova Alcione Milano valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre. Veneti e lombardi non si sono mai scontrati in partite ufficiali.

L’undici padrone di casa, infatti, è sempre finito nel girone A nel corso della sua lunga permanenza in Serie C, a differenza dell’Alcione Milano che è reduce dalla vittoria del campionato di Serie D che ha consentito la prima storica partecipazione ad un campionato professionistico. (Giulio Halasz)

DIRETTA PADOVA ALCIONE MILANO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà ancora Sky il teatro della diretta Padova Alcione Milano pronta a giocarsi su campo dell’Euganeo con copertura streaming offerta anche per gli abbonati a NOW TV. La partita sarà anche seguibile sul nostro sito con una diretta testuale che vi aggiornerà sugli avvenimenti principali del match.

BIANCOSCUDATI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

La quarta giornata del Girone A di Serie C continua anche sabato 14 settembre 2024 con la diretta Padova Alcione Milano che si giocherà a partire dalle 20,45. All’Euganeo di Padova arriva una squadra milanese per quella che sarà una partita tutta da vivere ma che vede i padroni di casa con il favore del pronostico.

Con nove punti nelle prime tre partite giocate, il Padova ha ripreso le redini di questo campionato con il chiaro obiettivo di centrare la promozione diretta in Serie B. Nell’ultima sfida in casa dall’Arzignano è arrivato un netto 1 a 4 che ha ulteriormente legittimato il momento positivo dei veneti. Sono quattro i punti per i milanesi dell’Alcione Milano dopo le prime tre partite che li hanno misurati con il livello della Serie C. Uno 0 a 1 in casa contro il Renate ha porta alla prima sconfitta dei milanesi che cercano il riscatto all’Euganeo.

PADOVA ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Saranno fondamentali le scelte dei due allenatori per decidere la diretta Padova Alcione Milano perciò andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni della sfida. Si parla quasi solo di formalità per le scelte di Andreoletti che è pronto a confermare la formazione vista contro l’Arzignano. Il 3-4-3 sembra essere il giusto approccio ad una squadra che si sta reggendo sulle ottime prestazioni di Liguori, Capelli e Sapgnoli pronti a formare il trio offensivo. Perrotta, Delli Carri e Faedo sono le certezze in difesa sostenute da un centrocampo con Crisetig e Fusi pronti a fare la doppia fase.

4-3-1-2 è il verbo di Cusatis pronto anche ad adattarsi al momento di forma degli avversari che potrebbero portarlo a qualche cambiamento tattico. Pressolani e Palombi potrebbe essere la coppia di attaccanti sostenuta da Bagatti e con Invernizzi in bagarre per la maglia da titolare. Dimarco e Chierichetti sono i due terzini con il compito di sostenere la fase offensiva e un centrocampo composto da Palma, Bright e Bonaiti.

PADOVA ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Sembra molto favorevole ai veneti il pronostico per la diretta Padova Alcione Milano, con il segno 1 quotato a circa 1,50 dai principali bookmaker, mentre il pareggio potrebbe valere circa 3,50 volte la posta in palio sul segno X e un colpaccio esterno dei meneghini è proposto attorno a 5,50 per il segno 2.