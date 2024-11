DIRETTA REGGIANA CATANZARO, SQUADRE AD UN SOLO PUNTO DI DISTACCO

La diretta Reggiana Catanzaro è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium–Città del Tricolore di Reggio Emilia come partita valida per la tredicesima giornata della Serie B 2024/2025. I padroni di casa si trovano al tredicesimo posto con altrettanti punti conquistati al pari di Carrarese, Salernitana, Mantova e Sudtirol, già in zona playout. Gli ospiti occupano invece l’undicesima posizione con 14 punti, insieme con il Bari che sta davanti solo per una migliore differenza reti.



DIRETTA/ Catanzaro Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: il match prende il via! (3 novembre 2024)

Sia i granata che le Aquile puntano ad avvicinarsi, se non ad entrare direttamente, in zona playoff lasciandosi alle spalle ed al più presto la parte più pericolosa della classifica. Ricordiamo poi che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Cipriani di Empoli e Tiziana Trasciatti di Foligno insieme con il Quarto uomo Matteo Canci di Carrara ed al VAR ci saranno Manuel Volpi di Arezzo con Luigi Nasca di Bari.

DIRETTA/ Bari Reggiana (risultato finale 2-2): Gondo la pareggia! (Serie B, 2 novembre 2024)

DIRETTA REGGIANA CATANZARO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Reggiana Catanzaro sarà come di consueto garantita da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2024 attualmente in corso. Chi vorrà vedere la partita dovrà quindi possedere un abbonamento valido per utilizzare il servizio streaming via smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi al sito ufficiale tramite il browser sul proprio pc.

REGGIANA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad intuire le scelte effettuate dai tecnici delle due squadre prendendo in esame le probabili formazioni della diretta Reggiana Catanzaro valida per il girone A. Mister William Viali dovrebbe riconfermare la formazione che aveva iniziato la gara poi pareggiata nella ripresa contro il Bari schierando un 3-5-2 con Bardi come portiere, Fiamozzi, Meroni e Lucchesi in difesa, Sampirisi, Sersanti, Ignacchiti, Reinhart, Portanova a centrocampo e Girma con Pettinari in attacco.

Video Pisa Catanzaro (0-0)/ Gol e highlights: rosso a Pompetti nel recupero! (Serie B, 30 ottobre 2024)

Mister Fabio Caserta dovrebbe a sua volta optare per uno speculare 3-5-2 affidandosi a Pigliacelli tra i pali con Brighenti, Scognamillo e Bonini davanti in difesa, Cassandro, Koutsoupias, Pontisso, Pagano nel mezzo Compagnon mentre la coppia d’attacco sarà invece costituita da Iemmello e Pittarello, che dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato La Mantia.

REGGIANA CATANZARO, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Reggiana Catanzaro analizzando insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione a questo incontro valevole per il tredicesimo turno del campionato cadetto. Secondo Snai e Planetwin la Reggiana è chiaramente la favorita per ottenere il successo pagando l’1 a 2.45. Non impossibile ma sono decisamente inferiori le speranze di vittoria per il Catanzaro, dato a 2.90, così come le chances riguardanti la chiusura del match in parità, con l’x dato a 3.10.