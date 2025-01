DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA, PARTITA CHE PUÒ VALERE I PLAYOFF

Sfida molto delicata nel sabato pomeriggio della ventiquattresima giornata di Serie C dove entrerà in scena la diretta Renate Virtus Verona con calcio d’inizio a partire dalle 15,00 del 25 gennaio. La partita rappresenta uno scontro diretto per i playoff e mette di fronte l’ottava in classifica contro la dodicesima. Il Renate ha perso tutte le ultime tre partite e arriva da uno sfortunato 2 a 1 in casa della Giana Erminio arrivato solo nei minuti di recupero. Due sconfitte consecutive anche per la Virtus Verona che vuole i tre punti per accorciare sulla zona playoff che, al momento, dista 4 punti.

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per assistere alla diretta Renate Virtus Verona sarà necessario collegarsi con i canali di Sky o su NOW TV e Sky GO.

RENATE VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Renate di Foschi andrà in campo con il suo 3-5-2 con Nobile tra i pali difeso dal trio formato da Pellizzari, Auriletto e Riviera. Ghezzi e Gardoni agiranno sugli esterni a supporto delle due punte che saranno Kolaj e Plescia.

Difesa a tre anche per la Virtus Verona di Fresco che si affiderà a Catena, Toffanin e Daffara per difendere la porta di Alfonso. Gatti giocherà in mediana mentre Metlika e Mehic completeranno il reparto a sostegno delle due punte che saranno Gomez e De Marchi.

RENATE VIRTUS VERONA, LE QUOTE

2,15 è la quota indicata dall’agenzia Snai in caso di vittoria per i padroni di casa, che è l’ipotesi più probabile nel pronostico per la diretta Renate Virtus Verona. Invece è da notare che il pareggio o la vittoria della Virtus Verona avrebbero la stessa identica quotazione, a 3,10 volte la posta in palio.

