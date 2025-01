DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE, DUE SCONFITTE NELLO SCORSO WEEKEND

Sarà un’opportunità di riscatto la diretta Giana Erminio Renate prevista per sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00. Allo Stadio Città di Gorgonzola scendono infatti in campo due formazioni che sono uscite sconfitte dallo scorso turno di campionato a partire dai padroni di casa, battuti in casa dalla Pro Vercelli e rimasti quindi fermi a ventiquattro punti, esattamente come quelli di Lecco e Pergolettese, in tredicesima posizione. La zona retrocessione incombe alle spalle dei biancazzurri che, pur avendo margine, devono darsi da fare per non rimanere attardati nelle retrovie.

Anche le Pantere, come dicevamo, sono state frenate tra le mura amiche dall’Alcione Milano sebbene vivano una situazione decisamente migliore rispetto ai rivali di giornata per quanto concerne il posizionamento nella classifica del girone A. I nerazzurri sono appunto al settimo posto con trentaquattro punti, al pari del Trento che si trova davanti a loro ma hanno al contempo la possibilità di agganciare l’Atalanta U23 al quarto posto così come di esser scavalcata dalle altre concorrenti.

DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tifosi dei biancazzurri o delle Pantere? Se non potete andare allo stadio per la diretta Giana Erminio Renate allora dovrete essere abbonati a Sky per vedere questa gara. In streaming si potrà utilizzare l’applicazione Sky Go mentre in televisione ci si potrà sintonizzare sul canale Sky Sport 254.

GIANA ERMINIO RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

A causa dei risultati ottenuti recentemente, ci si può aspettare qualche cambiamento nelle probabili formazioni per la diretta Giana Erminio Renate rispetto alla scorsa giornata di campionato. Da vedere quindi se sarà impiegato nuovamente il 3-5-2 con Mangiapoco, Previtali, Ferri, Colombara, Lamesta, Marotta, Pinto, NIchetti, De Maria, Pala e Montipò per i padroni di casa, privi dello squalificato Stuckler espulso contro la Pro Vercelli. Anche il 4-2-3-1 con Nobile, Ziu, Auriletto, Gardoni, Anghileri, Delcarro, Vassallo; Bonetti, Ghezzi, Bocalon e Plescia sarà da considerare attentamente invece per gli ospiti.

DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE, LE QUOTE

Vediamo un po’ cosa si può capire riguardo l’esito finale della diretta Giana Erminio Renate tramite le quote dei vari bookmakers come Sisal. Per l’agenzia di scommesse sportive i padroni di casa hanno le chances migliori di aggiudicarsi i tre punti in palio con l’1 fissato appunto a 2.20. Gli ospiti sono invece sfavoriti in vista di questa confronto ed il 2 è invece quotato a 3.25. Un risultato più probabile del successo ospite è piuttosto il pareggio, indicato l’x a 3.00.