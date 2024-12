DIRETTA RIMINI CARPI: I TESTA A TESTA

Curiosiamo nella storia della diretta Rimini Carpi, un derby emiliano-romagnolo che affonda la sua tradizione anche in decenni ormai lontani, ma spesso con interruzioni anche molto lunghe, tanto che gli ultimi dieci precedenti più “recenti” (si fa per dire) sono stati disputati da domenica 13 febbraio 1966, cioè quasi 60 anni fa. A titolo di curiosità esaminiamo comunque questi numeri, che ci parlano di un Rimini sicuramente in vantaggio grazie a cinque vittorie a fronte di tre pareggi e soli due successi per il Carpi.

La situazione però è molto diversa se si prendessero in considerazione solamente le cinque partite davvero recenti, cioè quelle giocate da sabato 21 settembre 2019 in poi. In questo caso infatti è il Carpi in vantaggio con due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. Infine ricordiamo che la partita d’andata del campionato in corso fu giocata lunedì 26 agosto 2024 e terminò con un divertente pareggio per 2-2 in casa del Carpi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RIMINI CARPI, INFO STREAMING VIDEO E TV

In questa domenica di campionato prima di Natale Sky vi “regalerà” anche la diretta Rimini Carpi, e se non volete passare la serata davanti alla tv potete comunque seguire il risultato della partita sul cellulare grazie alla diretta streaming video di Sky Go.

RIMINI CARPI, ALTI E BASSI PER GLI OSPITI

Due squadre distanziate da pochi punti in questa 20esima giornata di campionato. La diretta Rimini Carpi si disputerà allo stadio Romeo Neri questa domenica 22 dicembre 2024 alle ore 19:45 in un match che potrebbe essere molto interessante. Il Rimini è reduce da un periodo convincente con l’ultima sconfitta che risale al 22 novembre contro la Vis Pesaro. Nel recente passato invece è da registrare la qualificazione in Coppa Italia Serie C con l’Altamura che ha mantenuto la squadra in corsa in due competizioni.

Il Carpi è leggermente più altalenante rispetto alla squadra avversaria come dimostrano le ultime quattro gare che hanno visto i biancorossi perdere contro Ternana e Torres per 2-1 e vincere, sempre con lo stesso risultato, con Legnago Salus e Sestri Levante (3-1).

LE PROBABILI FORMAZIONI RIMINI CARPI

I padroni di casa del Rimini si schiereranno con il modulo 3-5-2 con Colombi in porta, difeso da Longobardi, Bellodi e Gorelli. Agiranno da esterni Cinquegrano e Falbo con Langella, Florini e Garetto in mediana. Davanti Cioffi-Parigi.

Il Capri invece predilige l’assetto tattico 4-3-1-2 con Sorzi tra i pali, protetto dal quartetto Cecotti, Zagnoni, Panelli e Calanca. Le due mezzali saranno Figoli e Puletto con Conciliano regista. In attacco il duo Cortesi e Saporetti con Gerbi trequartista.

QUOTE RIMINI CARPI

Se vi va, mi riferisco agli scommettitori della domenica, potete provare a puntare sulle quote migliori della diretta Rimini Carpi. A partire favorita è la squadra di casa come dimostra la cifra 1.82 associata all’1 fisso. Il 2 è dato a 4.40 ed è il segno più alto se consideriamo anche la X a 3.30.