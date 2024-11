DIRETTA CARPI TERNANA, PER RAGGIUNGERE LA VETTA

La diretta Carpi Ternana è in programma per lunedì 25 novembre alle 20:45, quando insieme ad altri posticipi andrà a chiudere la sedicesima giornata della Serie C girone B 2024/25. La Ternana seconda in classifica affronta il Carpi per continuare l’inseguimento al Pescara di Baldini. La squadra guidata da Ignazio Abate non perde da ben quindici partite, dalla sconfitta subita nella primissima giornata proprio dal Pescara, tuttavia ha dimostrato più volte di soffrire le sfide fuori dal fortino del Liberati. Tre dei cinque pareggi subito dalla Ternana sono infatti stati fuori casa, e questo rende senza dubbio la sfida meno scontata.

Luis Jimenez: “Ho giocato tre partite truccate in Italia”/ “C’era molta mafia” (oggi 22 novembre 2024)

I padroni di casa stanno invece vivendo un onesto campionato da metà classifica. Dopo il buon avvio di stagione il Carpi è crollato fra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre, subendo quattro sconfitte e due pareggi in sette partite. Ora, sebbene venga da una sconfitta e un pareggio, il Carpi sembra aver aggiustato il tiro, soprattutto in fase difensiva, e può dire la sua anche contro una corazzata nella diretta Carpi Ternana.

Diretta/ Ternana Lucchese (risultato finale 5-0): Casasola cala il pokerissimo (Serie C, 17 novembre 2024)

DIRETTA CARPI TERNANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Carpi Ternana sarà la partita della giornata designata dall’accordo fra Rai e Serie C visibile in chiaro. Il match sarà quindi visibile gratuitamente su Rai Sport e in streaming sull’app Rai Play oltre che, come di consueto, su Sky e NOW Tv, le emittenti che detengono i diritti di trasmissione della Serie C per la stagione 2024/25.

CARPI TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora ad analizzare le probabili scelte di formazione di Serpini e Abate per la diretta Carpi Ternana. Per i padroni casa 4-3-1-2 formato da: Sorzi, Verza, Calanca, Zagnoni, Tcheuna; Figoli, Mandelli, Contiliano; Puletto; Gerbi, Saporetti.

DIRETTA/ Perugia Ternana (risultato finale 0-0) video streaming tv: salva Gemello! (10 novembre 2024)

Confermato invece il 4-2-3-1 per le Fere, tornato nello scorso match contro la Lucchese. In campo dunque i soliti undici: Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, De Boer; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. Unico ballottaggio quello al centro della difesa fra Maestrelli e Loiacono, mentre confermato al centro dell’attacco il capocannoniere del campionato Cicerelli.

CARPI TERNANA, LE QUOTE

Per i bookmakers nella diretta Carpi Ternana favoritissimi gli ospiti come prevedibile. Gli uomini guidati da Ignazio Abate sono quotati a circa 1.80 da tutti i principali siti di scommesse. Molto meno probabili il pareggio, quotato da 3.40 a 3.50, e la vittoria del Carpi, data a circa 4.00. Quota più alta per la vittoria della Ternana è quella offerta da PlanetWin a 1.85.