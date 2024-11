DIRETTA ROMA BOLOGNA, SERVE RITROVARE LA CONTINUITA’

La diretta Roma Bologna è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico nella Capitale come partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. I giallorossi, in dodicesima posizione, stanno vivendo una stagione decisamente altalenante sul piano dei risultati ed a testimonianza di ciò è arrivato anche il pareggio in trasferta contro la Royale Union Saint-Gilloise giovedì, un avversario decisamente alla portata per una compagine con la rosa ed il blasone dei capitolini. Il tecnico Juric, che viene anche dalla sconfitta patita contro il Verona nello scorso turno, si gioca dunque forse più dei tre punti in palio.

I rossoblu, invece, pur avendo a loro volta qualche difficoltà in coppa avendo perso in casa contro il Monaco ma in Champions League, continuano a spingere puntando ad ottenere il terzo risultato utile consecutivo magari strappando un’altra vittoria. Per dirigere questo incontro è stato selezionato l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione AIA di Pinerolo, che sarà assistito da Raspollini e Di Gioia, con Piccinini nel ruolo di quarto uomo ed al VAR ci saranno Meraviglia e Marini.

DIRETTA ROMA BOLOGNA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Roma Bologna sarà garantita da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La sfida sarà dunque visibile via streaming tramite l’applicazione su smart phone, tablet e smart tv, oltre a potersi collegare dal browser sul pc.

ROMA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo, in attesa del calcio d’inizio, di capire quali saranno le scelte prese dai due allenatori in relazione alle probabili formazioni da schierare dal primo minuto nella diretta Roma Bologna di Serie A. Mister Ivan Juric dovrebbe come sempre puntare sul 3-4-2-1 come modulo con Svilar tra i pali, Mancini, il rientrante Ndicka ed Angelino in difesa, Celik, Konè, Le Fee e Zalewski a centrocampo, Pellegrini e uno tra Dybala e Soulè agiranno alle spalle di Dovbyk.

Poche sorprese pure per mister Vincenzo Italiano che dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 schierando Skorupski in porta, Posch, Lucumì, Beukema e Miranda a formare la retroguardia, Moro e Freuler in mediana mentre Orsolini, Odgaard e Ndoye si muoveranno da trequartisti per offrire il loro supporto al centravanti che sarà uno tra Castro o Dallinga.

DIRETTA ROMA BOLOGNA, LE QUOTE

Proviamo infine a conoscere il pronostico dell’esito finale per la diretta Roma Bologna attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa sfida valevole per il dodicesimo turno di campionato. I bookmakers ci raccontano quindi che i giallorossi partono da favoriti alla vigilia con l’1 pagato a 2.05 da Lottomatica, Betflag e Goldbet che non credono dunque che i rossoblu possano aggiudicarsi il successo, con il 2 fissato a 3.75. I felsinei avrebbero addirittura maggiori speranze di concludere la sfida con un pareggio piuttosto che aggiudicarsi i tre punti in palio con l’x che viene dato a 3.25. Anche Snai la pensa in maniera simile offrendo 2.10 per l’1, 3.30 per l’x e 3.65 invece per il 2.