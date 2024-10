DIRETTA SASSUOLO TORINO PRIMAVERA: SCONTRO DI ALTA CLASSIFICA

La diretta Sassuolo Torino Primavera ci terrà compagnia alle ore 13.00 di oggi, domenica 27 ottobre 2024, nel contesto della nona giornata del campionato Primavera 1, di cui sarà una delle partite più interessanti. Dopo il brutto ko per 3-1 sul campo del Cagliari, pagando l’inferiorità numerica dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, il Sassuolo vorrà infatti rilanciarsi ai vertici di una classifica che lo vede comunque piazzato molto bene, a quota 13 punti finora. Non sarà però così semplice riuscirci nella diretta Sassuolo Torino Primavera…

Video Torino Como (1-0)/ Gol e highlights: la decide Njie (Serie A 25 ottobre 2024)

Infatti, gli ospiti granata arrivano da una vittoria per 1-0 nel derby contro la Juventus che naturalmente è una grande spinta per il Torino, che in questo modo si è portato a quota 15 punti in classifica, scavalcando i cugini bianconeri ma in realtà anche gli avversari odierni, per cui la partita di oggi può già essere considerata a tutti gli effetti una sfida in ottica playoff. Posta in palio alta quindi, cosa ci dirà la diretta Sassuolo Torino Primavera?

Diretta/ Sassuolo Modena (risultato finale 2-0): Laurienté-Thorstvedt (Serie B, 26 ottobre 2024)

SASSUOLO TORINO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Nessuna sorpresa per la diretta tv Sassuolo Torino Primavera che, come tutte le partite del Campionato Primavera 1, sarà visibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Questo significa infine che saranno il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Sassuolo Torino Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO PRIMAVERA

Naturalmente dobbiamo adesso scoprire anche le probabili formazioni per la diretta Sassuolo Torino Primavera. Emiliano Bigica ha ben due difensori squalificati, quindi è emergenza davanti a Scacchetti: ipotizziamo il reparto con Parlato, Macchioni, Vezzosi e Barani da destra a sinistra; il modulo è il 4-3-2-1 ed allora ecco a centrocampo Weiss, Lopes e Mussini; infine il reparto offensivo, con Bruno e Knezovic sulla trequarti e davanti a loro Sandro, nei panni della prima punta.

Diretta/ Torino Como (risultato finale 1-0): la decide il 2005 Njie (Serie A, 25 ottobre 2024)

Modulo 3-5-2 invece per il Torino Primavera allenato da Felice Tufano, che in difesa ritrova Bianay Balcot, che giocherà con Olsson e Mendes davanti al portiere Siviero; a centrocampo gli esterni Dimitri e Krzyzanowski, mentre nel cuore della mediana agiranno Acar, Galantai e Liema; infine, il tandem d’attacco dei giovani granata dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Gabellini e Franzoni.