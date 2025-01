DIRETTA SESTRI LEVANTE LEGNAGO SALUS, LONGO E CONTINI SI GIOCANO LA SALVEZZA

L’inizio della ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C vedrà in campo la delicata sfida salvezza della diretta Sestri Levante Legnago Salus con calcio d’inizio alle 20,30 di venerdì 24 gennaio. L’incrocio è tra la penultima e l’ultima squadra di questo girone e i tre punti potrebbero rilanciare una delle due stagioni. Il Sestri Levante di Longo arriva da tre partite senza vittoria e ha pareggiato per 1 a 1 l’ultima sfida in casa della Spal. Non vince da cinque partite, invece, il Legnago Salus che ha perso le ultime due sfide giocate contro Vis Pesaro e Arezzo.

DIRETTA SESTRI LEVANTE LEGNAGO SALUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky e anche la diretta Sestri Levante Legnago Salus verrà trasmessa con l’ausilio dello streaming di NOW TV e Sky GO.

SESTRI LEVANTE LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questa diretta, andiamo ad approfondire le probabili formazioni di questa sfida salvezza. Il Sestri Levante di Longo scenderà in campo con un 4-3-3 con Guadagno tra i pali difeso da Valentini e Pane con Fedele in mediana a sostenere un tridente offensivo formato da Clemenza, Parravicini e Goglino.

Giocherà a specchio il Legnago Salus di Contini con Perucchini tra i pali difeso da Noce e Ampollini con Diaby in mediana. Bombagi e Leoncini completeranno il centrocampo a sostengo del tridente formato da Franzolini, Svidercoschi e Morello.

SESTRI LEVANTE LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Match della paura, ma con i padroni di casa favoriti: così la diretta Sestri Levante Legnago Salus secondo il pronostico delle quote Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 2,00, mentre le differenze sono minime fra le altre due opzioni, con il segno X a 3,15 e la vittoria esterna che varrebbe 3,40 volte la posta.

