DIRETTA SINNER LEHECKA CHINA OPEN 2024: JANNIK PER LA SEMIFINALE!

La diretta Sinner Lechecka ci farà compagnia intorno alle ore 13:00 di lunedì 30 settembre: si gioca per i quarti di finale del China Open 2024, un torneo che per la Atp è della categoria 500 mentre le donne, che giocano in contemporanea, affrontano un Masters 1000. Jannik Sinner è dunque tornato in campo dopo la vittoria agli Us Open: il numero 1 del ranking ha poi saltato il girone di Coppa Davis ma adesso è pronto a mettere le mani su un altro titolo, in un periodo che per lui potrebbe essere complicato perché la vicenda doping, che sembrava essersi chiusa alla fine di luglio, si è inaspettatamente riaperta con la Wada che ha chiesto da uno a due anni di squalifica.

Intanto Sinner, che si è già professato nuovamente innocente, è in campo al China Open 2024 (a Pechino), nel quale sta abbastanza faticando: sia contro Nicolas Jarry che contro Roman Safiullin ha dovuto rimontare perdendo il primo set, adesso che si avvicina la possibilità di titolo potrebbe chiaramente alzare il livello del suo tennis ma questo lo scopriremo strada facendo, per il momento scopriremo cosa succederà oggi nel corso della diretta Sinner Lehecka che è chiaramente un match intrigante e non troppo abbordabile per il nostro numero 1, che parte comunque favorito.

COME VEDERE SINNER LEHECKA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per assistere alla diretta tv di Sinner Lehecka, quarto di finale al China Open 2024, avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: il match sarà infatti trasmesso in particolar modo su Sky Sport Tennis, numero 203 del decoder, ma anche eventualmente su Sky Sport Uno al numero 201. In assenza di un televisore i clienti avranno accesso all’applicazione Sky Go – per la diretta streaming video – che non comporta costi aggiuntivi, ma possiamo ricordare anche la possibilità di abbonarsi alla piattaforma Now Tv, sempre da utilizzare con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER LEHECKA: IL NUMERO 1 PER UN ALTRO TITOLO

Avvicinandoci alla diretta Sinner Lehecka per il China Open 2024 possiamo dire che il nostro Jannik Sinner affronta oggi un coetaneo, perché anche Jiri Lehecka è nato nel 2001 anche se non ha mai raggiunto le vette dell’altoatesino, che del resto è uno di quei tennisti che nascono una volta ogni tanti anni. Lehecka in ogni caso è un giocatore da rispettare: nella stagione passata ha fatto un salto di qualità importante raggiungendo i quarti agli Australian Open, è sempre stato abbastanza costante e ha aperto il 2024 mettendo in bacheca il primo titolo Atp, vinto ad Adelaide in una finale non scontata contro Jack Draper.

Sinner dovrà stare attento, soprattutto perché come già detto il suo livello al China Open 2024 non è ancora straordinario: naturalmente ci sta tutto perché nessun tennista può dominare ogni giorno in cui scende in campo, e poi Sinner ha raggiunto un livello, come attesta il suo numero 1 del ranking, tale per cui anche in match nei quali è poco brillante riesce comunque a sfangarla. Lehecka rimane un avversario contro il quale il canovaccio potrebbe essere questo, non ci stupiremmo comunque se l’azzurro dovesse essere precocemente eliminato sapendo anche che i due veri obiettivi di fine stagione sono Coppa Davis e Atp Finals. Staremo allora a vedere…