DIRETTA SINNER DE MINAUR: I TESTA A TESTA

Presentando la diretta Sinner De Minaur, abbiamo già accennato al fatto che l’australiano non ha mai vinto nemmeno un set nelle precedenti partite giocate contro Jannik Sinner, anche se formalmente ha una vittoria. Ciò si spiega con la rinuncia dell’altoatesino al match degli ottavi di finale di Parigi Bercy dell’anno scorso, celebre perché arrivò dopo la partita terminata nel cuore della notte nel turno precedente. Resta il fatto che sono quattro le partite giocate davvero fra Sinner e De Minaur e tutte hanno visto la vittoria di Jannik senza concedere nemmeno un set all’avversario.

DIRETTA SIX KINGS SLAM/ Sinner Alcaraz (risultato finale 2-1): trionfa Jannik! (oggi 19 ottobre)

La prima fu sulla terra rossa di Madrid nel 2022; nel 2023 ecco il successo a Toronto e poi la vittoria più bella, il perentorio 6-3, 6-0 nella finale di Coppa Davis Italia Australia per la seconda Insalatiera della nostra storia. Infine, quest’anno l’unico precedente risale al 18 febbraio a Rotterdam, un 7-5, 6-4 in finale per conquistare il torneo olandese, poche settimane dopo il successo a Melbourne che aveva garantito il primo Slam della carriera a Jannik Sinner. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Six Kings Slam 2024/ Nadal Alcaraz (3-6; 3-6): Carlos in finale! Sinner Djokovic (finale 2-1)

SINNER DE MINAUR IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Notizie eccellenti sono quelle relative alla copertura per seguire la diretta Sinner De Minaur in tv, perché sarà visibile in chiaro per tutti su Rai 2, oltre che per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Raddoppierà quindi pure la possibilità di seguire la diretta Sinner De Minaur in streaming video, perché l’esordio dell’azzurro alle Atp Finals 2024 a Torino sarà garantito sia da Rai Play per tutti, sia tramite abbonamento con Sky Go o Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SINNER DE MINAUR, ATP FINALS 2024

Diretta Six Kings Slam 2024/ Rune Alcaraz (finale 0-2): vince Carlos! Sinner Medvedev (2-0) (16 ottobre)

SINNER DE MINAUR: IL DEBUTTO DI JANNIK ALLE ATP FINALS 2024

L’attesa è enorme per la diretta Sinner De Minaur, la prima uscita alle Atp Finals 2024 per il padrone di casa e numero 1 del mondo Jannik Sinner. L’appuntamento sarà naturalmente alla Inalpi Arena di Torino, sede per il terzinano consecutivo del Master di fine anno del tennis maschile, indicativamente per le ore 20.30, perché naturalmente la diretta Sinner De Minaur godrà della ribalta della prima serata. Un anno fa Sinner ci entusiasmò raggiungendo la finale poi persa contro Novak Djokovic, il 2024 però è stato l’anno della definitiva consacrazione e allora l’altoatesino punta a salire anche l’ultimo gradino.

In questi dodici mesi sono arrivati i primi due Slam della carriera per Jannik Sinner, la storica prima volta agli Australian Open e poi il bis agli Us Open: sono i due Major che si disputano sulla stessa superficie delle Atp Finals e questo potrebbe essere un ulteriore punto a favore del tennista altoatesino, oltre naturalmente al sostegno da parte del pubblico di casa. Il primo avversario è Alex De Minaur, che ha già compiuto una bella impresa qualificandosi, perché ha spezzato un’assenza che durava da ben 20 anni per i tennisti australiani alle Atp Finals, però sicuramente Jannik parte favorito. Stasera però sarà il momento per dimostrarlo nella diretta Sinner De Minaur…

DIRETTA SINNER DE MINAUR: COME SI ARRIVA ALLA PARTITA?

Verso la diretta Sinner De Minaur, è chiaro che le Atp Finals 2024 e subito dopo la Coppa Davis siano gli ultimi due grandi obiettivi stagionali per Jannik Sinner, che quindi giustamente ha focalizzato la preparazione in vista dei due grandi appuntamenti del mese di novembre, scegliendo di non affrontare Parigi Bercy avendo un virus gastrointestinale. L’ultima apparizione ufficiale è quindi il trionfo nella finale di Shanghai contro Djokovic, seguita la settimana successiva dal torneo di esibizione Six Kings Slam in Arabia, vinto battendo in finale Carlos Alcaraz, ma crediamo che sia stata la scelta giusta per arrivare al meglio al Master.

Discorso un po’ diverso per Alex De Minaur, che ha giocato di recente il torneo 500 di Vienna e poi naturalmente anche Parigi Bercy per avere la certezza della qualificazione per Torino. La condizione è buona per l’australiano, che però in carriera non ha mai vinto nemmeno un set contro il campione altoatesino, quindi per Jannik Sinner ci sono tutte le condizioni per provare ad iniziare con il piede giusto il cammino a Torino. Adesso a noi non resta altro che aspettare il via alla diretta Sinner De Minaur…