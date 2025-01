DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA STOCCARDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Slovan Bratislava Stoccarda ci fa compagnia tra pochi minuti: sono impietosi i numeri che accompagnano la squadra slovacca in questa Champions League, come già visto lo Slovan Bratislava è ampiamente eliminato dalla competizione e le statistiche non mentono. L’unica partita in cui gli slovacchi sono andati vicini almeno al pareggio è stata quella casalinga contro il Milan: per il resto sconfitte pesanti o comunque non in discussione, i gol segnati sono 5 mentre quelli subiti addirittura 21, con scoppole subite anche da Celtic e Dinamo Zagabria (in casa) contro cui sicuramente si sarebbe potuto fare molto meglio.

Ecco allora che la partita fornisce una gran bella occasione allo Stoccarda, che pure ha faticato parecchio in questo torneo: tre sconfitte per i tedeschi che, dopo l’highlight della meritatissima vittoria contro la Juventus, hanno toccato il punto più basso incassando cinque gol dalla Stella Rossa, ma poi la manita l’hanno avuta a loro favore contro lo Young Boys, altra squadra a zero. Il calendario gioca dunque a favore dei tedeschi e la squadra deve assolutamente approfittarne per rimanere in corsa per i difficili playoff: accomodiamoci per seguire insieme una partita importante solo per gli ospiti, finalmente la diretta Slovan Bratislava Stoccarda comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SLOVAN BRATISLAVA STOCCARDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Slovan Bratislava Stoccarda in tv sarà offerta da Sky Sport, quindi ecco che sono Sky Go e Now TV i riferimenti per la diretta streaming video.

SLOVAN BRATISLAVA STOCCARDA: AMBIZIONI RIDOTTE

Siamo nelle retrovie della classifica di Champions League, bisogna comunque parlare della diretta Slovan Bratislava Stoccarda perché questa sera, dalle ore 21.00 di martedì 21 gennaio 2025, l’impegno in terra slovacca potrebbe essere fondamentale per le sorti degli ospiti tedeschi. Parliamo allora subito dello Stoccarda, che arriva da alti come la vittoria in casa della Juventus o il 5-1 rifilato allo Young Boys, ma anche bassi come lo speculare 5-1 incassato a Belgrado e più in generale soli 7 punti all’attivo, che ad oggi lascerebbero lo Stoccarda fuori anche dalla zona playoff.

La diretta Slovan Bratislava Stoccarda potrebbe però aiutare, perché di fronte ci saranno i campioni di Slovacchia, una comparsa in Champions League con sei sconfitte in altrettante partite giocate, zero punti e zero soddisfazioni, considerando pure che i ko spesso sono stati secondi. Questo per lo Slovan Bratislava sarà il commiato casalingo dalle Coppe e quindi c’è in palio almeno l’onore, ma i punti contano di più per i tedeschi, le motivazioni potrebbero quindi essere un ulteriore fattore per la diretta Slovan Bratislava Stoccarda…

PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA STOCCARDA

Nelle probabili formazioni per la diretta Slovan Bratislava Stoccarda per i padroni di casa è assente il giocatore che in Italia conosciamo meglio, cioè Kucka. Gli slovacchi dovrebbero quindi proporre Takáč in porta; una difesa a quattro con Blackman, Kashia, Wimmer e Sharani da destra a sinistra; seguendo il modulo 4-2-3-1, ecco poi Savvidis e Bajrič nel cuore della mediana, mentre sulla trequarti ecco Tolič a destra, Barseghyan centrale e Weiss ala sinistra, infine il centravanti sarà Strelec.

Modulo 4-2-3-1 anche per lo Stoccarda, tatticamente sarà quindi un match a scacchi ma adesso indichiamo i possibili undici titolari tedeschi cominciando da Nübel; in difesa Vagnoman terzino destro, i centrali Rouault e Chabot, infine a sinistra Al-Dakhil; nel cuore della manovra spazio a Karazor e Stiller; sulla trequarti invece i titolari dovrebbero essere Leweling, Millot e Führich, così come Demirović in qualità di prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE QUALI SPUNTI DANNO?

Cosa ci dicono le quote Snai per il pronostico sulla diretta Slovan Bratislava Stoccarda? Il fattore campo non dovrebbe servire, infatti una vittoria esterna è quotata a 1,23. Già molto remunerativo sarebbe il pareggio a 6,50, infine il segno 1 varrebbe ben 11 volte la posta in palio sul match.