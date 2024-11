DIRETTA STELLA ROSSA BARCELLONA (RISULTATO 1-2): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Stella Rossa e Barcellona sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 2. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Flick insistono riuscendo a passare in vantaggio al 13′ grazie alla rete messa a segno da Inigo Martinez, di testa sulla punizione battuta da Raphinha che sfiora il bis da corner al 20′. I serbi reagiscono trovando il pari col gol siglato da Silas, su assist di Krunic, al 27′ ed i blaugrana chiamano in causa il portiere Ilic con Yamal al 40′ prima di centrare un palo con Raphinha al 43′. Ci pensa quindi Lewandowski a firmare la rete del raddoppio al 43′ su suggerimento del solito Raphinha. Fino a questo momento il direttore di gara E. Eskas non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questa sera a Belgrado. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video Real Madrid Barcellona (0-4)/ Gol e highlights: doppietta di Lewandowski! (Liga 26 ottobre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TV STELLA ROSSA BARCELLONA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite di Champions League, se volete assistere alla diretta tv Stella Rossa Barcellona dovrete essere abbonati a Sky. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming poiché anche quella è trasmessa da Sky attraverso l’applicazione Sky Go.

Diretta/ Real Madrid Barcellona (risultato finale 0-4): poker con Raphinha! (Liga 26 ottobre 2024)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Serbia la partita tra Stella Rossa e Barcellona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Milojevic partono forte vedendosi però annullare un gol per fuorigioco con Elsnik già intorno al 4′. Ecco le formazioni ufficiali: STELLA ROSSA (4-3-2-1) – Ilic; Rodic, Djiga, Spajic, Seol; Kaga, Elsnik, Krunic; Silas, Maksimovic; Ndiaye. Allenatore: Milojevic. BARCELLONA (4-2-3-1) – Inaki Pena; Koundé, Cubarsì, Martinez, Martin; De Jong, Casado; Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video Barcellona Bayern Monaco (4-1)/ Gol e highlights: dominio catalano (Champions, 23 ottobre 2024)

SI COMINCIA!

Passiamo alle statistiche della diretta di Stella Rossa Barcellona, due squadre molto diverse tra loro che hanno però lo stesso obiettivo: vincere. I dati in nostro possesso saranno molto importanti per delineare in che modo i giocatori scenderanno in campo sul rettangolo da gioco, partiamo dai padroni di casa che sono una squadra a cui piace difendere bassa per sfruttare i lanci lunghi in contropiede. Lo capiamo sia dalla distanza media che c’è tra la porta e il blocco difensivo che è di circa 23 metri mentre i cross progressivi sono circa 35 quelli tentati per partita.

Il Barcellona invece è una quadra che fa fede al tiki taka anche se con Flick i giocatori hanno iniziato a portare anche il pressing, l’anno scorso correvano quasi 5 km mentre in questa stagione il dato sfiora i sette. Il pericolo numero uno è ovviamente la punta Lewandowski, attenzione che con lui in campo i blugrana registrano un xG di 0,21. Passiamo adesso al commento live della diretta di Stella Rossa Barcellona, il match sta per avere il suo fischio iniziale. (agg. Gianmarco Mannara)

STELLA ROSSA BARCELLONA: UN PASSATO CHE RITORNA

La diretta Stella Rossa Barcellona inizia tra poco, ed è inevitabile pensare a un periodo che non c’è più per quanto riguarda la Champions League, un’epoca in cui la squadra serba, allora jugoslava, era una corazzata che tutti avevano paura ad affrontare, capace di salire sul tetto d’Europa nella famosa finale di Bari contro il Marsiglia e in termini generali di segnare davvero gli anni precedenti il conflitto nei Balcani, che ha spazzato via una grande squadra e impedito che la leggenda della Stella Rossa potesse continuare, magari anche andando a giocare qualche finale contro un Barcellona che in quel periodo stava provando a tornare grande.

Cosa che comunque ha fatto, partendo dalla vittoria in Coppa delle Coppe per poi prendersi la tanto agognata Champions League nel 1992; ci è voluto ancora un po’ di tempo per vedere i blaugrana imbattibili di Frank Rijkaard prima e Pep Guardiola poi, il modo in cui Hansi Flick ha iniziato la sua epopea nel club lascia intendere che si possa aprire un nuovo ciclo ma naturalmente è presto per dirlo. A noi per il momento non resta che metterci comodi e valutare quello che accadrà sul terreno di gioco del sempre affascinante Marakanà di Belgrado… (agg. di Claudio Franceschini)

STELLA ROSSA BARCELLONA, GOLEADE OSPITI

Missione impossibile o clamoroso colpo di scena. La Champions League ci ha abituato a sorprese a non finire, anche se nella diretta Stella Rossa Barcellona si tratta di una vera e propria impresa per i padroni di casa, impegnati mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 21:00.

Fin qui non è stata un’esperienza positiva la nuova Champions League a girone unico per la Stella Rossa che ha messo a referto tre sconfitte in altrettante partite in questo inizio: 2-1 dal Benfica, 4-0 con l’Inter e 5-1 contro il Monaco.

Il Barcellona non era partito tanto meglio, cedendo il passo proprio ai monegaschi per 2-1 (complice anche un’espulsione all’11esimo sullo 0-0). Seguono roboanti successi contro Young Boys per 4-0 e soprattutto Bayern Monaco per 4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA BARCELLONA

Andiamo insieme ad analizzare le probabili formazioni Stella Rossa Barcellona. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Ilic, difeso dal quartetto Seol, Djiga, Spajic e Rodic. A centrocampo il duo Krunic-Elsnik mentre Mvumpa, Maksimovic e Milson giocheranno alle spalle di Ndiaye.

Il Barça replica con il consueto 4-3-3. In porta Pena, pacchetto arretrato composto da Koundè, Cubarsì, Martinez e Balde. Nella zona nevralgica del campo troveremo Pedri, De Jong e Lopez con Yamal, Lewandowski e Fati in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE STELLA ROSSA BARCELLONA

Anche se sono ampiamente scontate e prevedibili, è giusto dare uno sguardo alle quote per le scommesse Stella Rossa Barcellona. Partiamo dal segno 1 che vale 10 volte la posta in palio con la X a 6.25 e infine il 2 fisso a 1.25.

Ciò non toglie che il segno Gol è più probabile del No Gol, rispettivamente a 1.75 e 2. Quota bassa per l’Over 2.5 che troviamo a 1.40 con l’Under a 3.