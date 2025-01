DIRETTA SUPER-G GARMISCH: BRIGNONE PER L’ALLUNGO!

Eccoci alla diretta super-G Garmisch, che ci fa compagnia dalle ore 11:00 di domenica 26 gennaio ed è valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Qui davvero l’Italia se la può giocare alla grande: in testa alla classifica di specialità rimane Lara Gut-Behrami che negli ultimi anni ha dominato in supergigante, ma Federica Brignone e Sofia Goggia sono alle sue spalle ed è soprattutto la milanese ad avere grandi chance, perché in questa stagione sta sciando davvero alla grande e infatti sta concretamente lottando per una Coppa del Mondo generale che la vede favorita, perché è la sciatrice più versatile.

La grande occasione mancata nel gigante di Plan de Corones, si spera, è già alle spalle: la Brignone ha già vinto anche in discesa, finalmente, e nella diretta super-G Garmisch può avvicinare la vittoria della Coppa del Mondo generale, nella speranza che anche le connazionali possano farsi valere perché davvero nelle prove in velocità abbiamo grandi occasioni per arrivare davanti a tutti e colorare di azzurro il podio. Tra poco la Kandahar aprirà le sue porte e dunque noi potremo finalmente valutare cosa succederà nel corso di un super-G davvero molto importante, e che speriamo anche entusiasmante.

Per la diretta super-G Garmisch in tv bisogna sintonizzarsi su Rai 2 o Eurosport, la diretta streaming video sarà garantita dalle due applicazioni Rai Play e Sky Go oppure, sempre su Rai Play, visitando il sito ufficiale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G GARMISCH IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: UNA PISTA “MALEDETTA”

Purtroppo nel presentare la diretta super-G Garmisch dobbiamo anche dire che questa pista è stata vittima di una tragedia 31 anni fa: la morte di Ulrike Maier in seguito a una bruttissima caduta (in quel caso la gara era una discesa), un fatto che alla fine portò all’assoluzione degli organizzatori ma anche alla cancellazione della località dalla Coppa del Mondo sino al 2008, quando finalmente in vista dei Mondiali che si sarebbero tenuti tre anni dopo il circuito venne rivisto e di fatto si arrivò alla separazione tra il tracciato maschile e quello femminile, dunque di fatto oggi siamo sulla Kandahar 1 per la diretta super-G Garmisch.

Oggi questa pista non è più associata alla morte della Maier o comunque non solo; nel corso degli anni è stata teatro di gare bellissime e intriganti e, come già detto, la speranza è che possa essere così anche questa volta. Tra le possibili incursioni in zona podio o anche vittoria attenzione a Lauren Macuga, la giovane statunitense che è già stata capace di vincere a Sankt Anton, e Stephanie Venier che l’aveva seguita sul podio, le due avevano messo alle spalle Federica Brignone che forse, insieme alla Gut-Behrami, rimane la grande favorita per vincere la gara di oggi, ma lo vedremo davvero tra pochissimo sperando di avere una conferma di queste impressioni.