DIRETTA TRAPANI JUVENTUS U23, BIANCONERI IN TRASFERTA

Allo Stadio Provinciale arrivano i giovani bianconeri. La diretta Trapani Juventus U23 si disputerà domenica 22 settembre 2024 alle ore 16:15. Match pomeridiano tra i siciliani e i piemontesi, a cui manca ancora la partita della svolta.

Il Trapani ha collezionato 5 punti nelle prime 4 partite. L’esordio è stato battezzato con il pareggio per 2-2 contro il Foggia mentre nell’ultimo turno giocato c’è stato lo 0-0 a Taranto. Con il Picerno è arrivato un ko mentre a Crotone i primi tre punti.

Un punto in meno per la Juventus U23 che conta due sconfitte in quattro incontri: la prima contro l’Audace Cerignola per 4-3 e il 3-1 incassato in casa col Catania. L’unico successo è stato quello contro la Casertana per 3-2 mentre l’ultima gara è stata lo 0-0 col Monopoli.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Trapani Juventus U23, sappiate che avete due chance differenti vale a dire Sky e NOW.

Stessa identica cosa per la diretta streaming che verrà trasmessa sulle rispettive applicazioni attraverso smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI JUVENTUS U23

Questo invece è il paragrafo delle probabili formazioni della diretta Trapani Juventus U23. I siciliani scenderanno in campo col 4-4-2: in porta Seculin, difesa composta da Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti. A centrocampo Kanoute, Karic, Marino e Fall con Lescano e Udoh centravanti.

La Juventus U23 si metterà in campo il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Daffara, retroguardia formata da Perotti, Pedro Felipe e Stivanello. Agiranno da esterni Comenencia e Cudrig con Macca e Peeters in mediana. Sulla trequarti Afena-Gyan e Guerra dietro a Da Graca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRAPANI JUVENTUS U23

In conclusione siamo arrivati alle analisi delle quote per le scommesse sulla diretta Trapani Juventus U23. L’1 fisso viene dato a 1.75 mentre il 2 in favore dei giovani bianconeri è offerto a 4.35. Il segno X del pareggio è dato invece a 3.35.

L’Over 2.5 viene messo sul palinsesto a 2.05 contro l’1.65 dell’Under alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol a 1.92 e No Gol a 1.70.