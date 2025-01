La principale scossa di terremoto oggi è stata quella avvenuta in mare aperto, distante dalla terraferma. Si è trattato di un sisma molto leggero che è stato registrato vicino a Trapani, ad una trentina di chilometri, nonché a 53 da Marsala. Siamo quindi nel mare di Sicilia, precisamente il mar Tirreno Meridionale, e il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:39 di oggi, martedì 21 gennaio 2025. Nella giornata di oggi è tornata a tremare la zona dei Campi Flegrei.

Terremoto Campi Flegrei oggi, tre scosse nella notte/ La principale con una magnitudo di 1.6 gradi

Sono state infatti registrate due scosse, neanche troppo vicine fra di loro, ma comunque con una magnitudo molto leggera. La prima è stata localizzata venticinque minuti dopo la mezzanotte, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. E’ stata la più forte fra le due ed è stata avvertita da numerose persone che hanno segnalato il sisma sui social, a cominciare da Facebook. L’epicentro è sempre stato il solito, nei pressi di Pozzuoli nonché ad una decina di chilometri di distanza da Napoli.

Terremoto oggi a Siena, magnitudo 2.1/ Ultime notizie Ingv: nella notte nove scosse a Perugia

TERREMOTO OGGI, TORNANO A TREMARE I CAMPI FLEGREI

Il secondo evento tellurico è stato invece registrato alle ore 1:43, sempre nello stesso epicentro, ed ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. Seppur avvertite in massa dai residenti, i due sismi non hanno causato alcuna danno, solo l’ennesima paura.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata poco prima della mezzanotte di ieri, alle ore 23:43, nella regione Abruzzo. A sei chilometri a sud est di Villavallelonga, in provincia de L’Aquila, le “macchine” hanno segnalato una scossa di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter. Tale zona è senza dubbio una delle più attive per quanto riguarda i terremoti, ma sono anni che non si registrano scosse devastanti e anche in queste ore è filato tutto fortunatamente liscio nei pressi di Balsorano e Pescosolido, nonché ad una sessantina di chilometri da L’Aquila.

Terremoto oggi Cuneo M 2.1/ Ingv ultime notizie: scossa al confine con la Francia, sisma anche a Norcia