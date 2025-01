DIRETTA TURRIS SORRENTO, GLI OSPITI INSEGUONO I PLAYOFF

Gara da non perdere quella prevista con la diretta Turris Sorrento domenica 26 gennaio 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Amerigo Liguori i Corallini tentano di proseguire la loro corsa disperata verso la salvezza nonostante il diciannovesimo posto con dodici punti nella classifica del girone C di Serie C 2024/2025, a cui si aggiungono sempre i cinque di penalizzazione che potrebbero anche aumentare stando ai rumors, venendo inoltre da due sconfitte consecutive, l’ultima dei quali rimediata in casa contro la Casertana nello scorso weekend di campionato.

I rossoneri se la passano decisamente meglio rispetto ai rivali di turno con ventotto punti in dodicesima posizione al pari di Cavese, davanti, così come di Altamura e Foggia, alle loro spalle. La vittoria manca ormai da diverse partite e tornare ad aggiudicarsi tre punti potrebbe essere molto utile per scalzare il Giugliano ed aggiudicarsi un piazzamento nei playoff che valgono la promozione in Serie B. Ricordiamo infine che gli ospiti sono stati sconfitti nettamente tra le mura amiche per mano del Potenza una settimana fa.

DIRETTA TURRIS SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tramite l’iscrizione a Sky oppure a Now potrete vedere senza difficoltà la diretta Turris Sorrento. Il match sarà infatti trasmesso in streaming sulle applicazioni Sky Go e Now Tv mentre l’emittente satellitare offrirà l’evento pure in televisione sintonizzandosi sul canale Sky Sport 255.

TURRIS SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Non è affatto difficile pensare che nelle probabili formazioni della diretta Turris Sorrento entrambi i tecnici vogliano effetture magari qualche accorgimento rispetto agli schieramenti iniziali visti di recente se si ricordano i risultati poco felici ottenuti. Staremo quindi a vedere se si tratterà ancora o meno di 4-2-3-1 con Fallani, Boli, Ndiaye, Esempio, Parodi, Morrone, Sabatino, Porro, Giannone, Nocerino ed Armiento per mister Forziati oppure se dall’altro lato verrà impiegato il 4-3-1-2 con Del Sorbo, Carotenuto, Carillo, Blondett, Panico, Cangianello, Matera, Cuccurullo, Scala, Polidori e Bolsius dagli ospiti.

SCOMMESSE TURRIS SORRENTO, LE QUOTE

Le quote valide per la diretta Turris Sorrento ci suggeriscono chiaramente un unico vincitore se si parla di pronostico dell’esito finale. Secondo i bookmakers come ad esempio Bwin, pagano infatti pochissimo il successo dei rossoneri e quindi offre il 2 a solo 1.46. Scoperti i favoriti dell’incontro, possiamo invece sottolineare che i padronidi casa dovranno sudare parecchio per prevalere con l’1 fissato invece addirittura a 6.00. Più facile dunque che si risolva tutto in un nulla di fatto, dove l’x sta infine a 3.90.