DIRETTA VERONA ASTERAS: AMICHEVOLE GRECA PER LA TRUPPA DI ZANETTI

Oggi, sabato 3 agosto 2024, è in programma una nuova amichevole per i gialloblu di mister Zanetti, attesi dalla diretta di Verona Asteras, a partire dalle 20.30 a Rovereto. Si tratta di un test importante per la compagine veneta che, giunta a questo punto della preparazione, vuole capire dove si può migliorare ed eventualmente intervenire. Dando un’occhiata ai risultati di queste amichevoli estive, il Verona ha uno score positivo: ha infatti battuto quattro reti a zero la Top 22 veronese nella sua prima uscita stagionale; sette gol a uno contro il Football Club Rovereto, cinque a uno contro la Virtus Verona e, nell’ultima amichevole, due a due con la Feralpi Salò.

La diretta Verona Asteras incuriosisce parecchio la tifoseria gialloblu, che spera quest’anno di ottenere una salvezza meno tribolata rispetto alle ultime stagioni. L’obiettivo però è quello e da questo punto di vista la squadra veneta deve dimostrare di avere il piglio giusto già in amichevole contro i greci di Milan Rastavac. La partita si preannuncia tutto sommato equilibrata, rendendo alquanto affascinanti i minuti che ci accompagnano alla diretta di Verona Asteras.

COME VEDERE LA DIRETTA VERONA ASTERAS IN STREAMING VIDEO TV

Ci avviciniamo alla diretta di Verona Asteras e i tifosi gialloblu si domandano se sarà possibile seguire la partita in streaming o in qualche piattaforma video. Ebbene al momento non sono pervenute comunicazioni ufficiali al riguardo. Le due società molto probabilmente forniranno aggiornamenti e notizie varie con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet. Ricordiamo che il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.30 sul terreno dello stadio ‘Quercia’ di Rovereto, dove presenzieranno alcune centinaia di supporters veronesi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ASTERAS IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Verona Asteras c’è grande curiosità attorno alle scelte di mister Zanetti. La sensazione, quando manca poco all’inizio dell’amichevole tra i gialloblu e i greci, è che il nuovo tecnico confermerà lo schieramento visto in campo contro la Feralpi Salò.

Mentre ci avviciniamo alla diretta Verona Asteras con le probabili formazioni, ecco il possibile undici di Zanetti, col suo 4-2-3-1: Montipò; Mitrovic, Ghilardi, Magnani, Ceccherini; Serdar, Duda; Braaf, Cisse, Tavsan; Livramento. Tanta voglia di vedere all’opera il nuovo acquisto Livramento, che pochi giorni fa propri ai microfoni del club ha detto: “Sono arrivato in un buon club. Mi sento pronto per la Serie A”.