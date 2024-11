DIRETTA CESENA CREMONESE PRIMAVERA: A CACCIA DI PUNTI PER STARE TRANQUILLI

La diretta Cesena Cremonese Primavera ci farà compagnia alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, venerdì 29 novembre 2024, come secondo anticipo della tredicesima giornata di Primavera 1. Basta uno sguardo alla classifica per capire che romagnoli e lombardi potrebbero rischiare di essere coinvolti nel playout per la salvezza, se la stagione dovesse continuare in questa maniera, motivo per cui la diretta Cesena Cremonese Primavera metterà in palio punti molto importanti per stare più tranquilli.

Per la precisione, la Cremonese Primavera ha 12 punti e il Cesena invece 11: facile capire perché parliamo di due formazioni che condividono il medesimo obiettivo. Nella scorsa giornata sono stati i romagnoli a fare la figura migliore, anche se infine non hanno raccolto punti nella difficile trasferta sul campo dell’Inter. La Cremonese invece ha confermato di essere in un momento difficile dopo un buon inizio di campionato avendo perso in casa contro il Verona. I momenti di forma differenti andranno ad incidere sulla diretta Cesena Cremonese Primavera?

CESENA CREMONESE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

La diretta Cesena Cremonese Primavera in tv non ci offrirà sorprese: naturalmente sarà possibile vederla come tutte le partite per il Campionato Primavera 1, cioè in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, senza dimenticare la possibilità di usufruire del servizio della diretta streaming video Cesena Cremonese Primavera, gratuitamente per tutti tramite il sito Internet e l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CREMONESE PRIMAVERA

Passiamo ora all’analisi delle probabili formazioni per la diretta Cesena Cremonese Primavera. Nicola Campedelli potrebbe schierare i padroni di casa romagnoli secondo un modulo 3-5-2 che dovrebbe vedere Pitti, Dolce e Valentini in azione nella difesa a tre davanti al portiere Veliaj; a centrocampo invece una folta mediana a cinque, con Ghinelli affiancato dalle mezzali Castorri e Zamagni, mentre a destra giocherà Manetti e sulla sinistra troverà spazio Domeniconi. Infine, Coveri e Perini dovrebbero formare la coppia d’attacco del Cesena.

Quanto alle mosse e ai possibili titolari per gli ospiti di mister Elia Pavesi, la Cremonese Primavera potrebbe invece schierarsi con un modulo 3-4-1-2 e questi possibili titolari: in porta Malovec; i tre difensori Zilio, Bassi e Duca; nel cuore del centrocampo grigiorosso i due mediani Rama e Lottici Tessadri, con Triacca esterno destro e Spaggiari sulla corsia mancina; qualche metro più avanti Nagrudnyi, che dovrebbe agire a sostegno dei due attaccanti Gabbiani e Ragnoli Galli.