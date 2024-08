DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA, INIZIA LA STAGIONE

Il debutto dei campioni. La diretta Verona Sassuolo Primavera vedrà per la prima volta nella storia lo Scudetto sulla maglia dei neroverdi. La gara andrà in scena al Guido Tavellin venerdì 16 agosto 2024 alle ore 19:30.

Partendo dai padroni di casa, i gialloblu nella passata stagione si sono classificati decimi dopo che per qualche giornata avevano sognato l’ingresso ai playoff, mancato a conti fatti di soli cinque punti. A negare questa gioia è stato una parte finale negativa da due vittorie nelle ultime otto.

Il Sassuolo invece è arrivato al quinto posto dopo una stagione positiva, ma in pochi si sarebbero aspettati lo Scudetto. Questo non per la poca qualità della squadra, anzi, indicata come outsider all’inizio dei playoff. Ad essere proibito era il percorso con Atlanta, Inter e Roma, superato brillantemente con il 3-0 in finale ai giallorossi.

DOVE VEDERE VERONA SASSUOLO PRIMAVERA, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Chi vuole vedere la diretta tv Verona Sassuolo Primavera dovrà collegarsi a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, dove sarà trasmessa tutta la stagione del massimo campionato giovanile italiano.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Verona Sassuolo Primavera potrà essere vista o sul sito web oppure dall’applicazione, scaricabile sia su telefono che su tablet così come da pc.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO PRIMAVERA

Ci siamo, le probabili formazioni Verona Sassuolo Primavera sono l’antipasto ideale per goderci il piatto forte di questa sfida di campionato. I gialloblu si schierano con il 4-4-2 formato da Ravasio, difesa a quattro con Caneva, Zaba, Pasquali e De Battisti a completare il reparto. Agirrano da esterni Dalla Riva e Pavanati con Pallaro e Carlino più arretrati e la coppia Luna-Vapore in attacco.

D’altro canto i neroverdi si disporranno con l’assetto tattico 4-3-3. Tra ip ali Zouaghi, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Parlato, Vezzosi, Piccoli e Piantedosi. Sow e Frangella agiranno da mezzali mentre Cardascio starà più al centro. Il tridente sarà invece Negri, Baldari e Lattanzi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA SASSUOLO

Andiamo adesso a vedere le quote per le scommesse Verona Sassuolo, se per qualcuno fosse interessato a pronosticare questo match. I favoriti sono i neroverdi a 2.25 mentre i gialloblu sono dati a 2.70 con il pareggio a 3.35.

L’Over 2.5, ovvero almeno tre gol nel corso del match, è quotato 1.69 contro i 2.05 dell’Under alla stessa soglia. Per i bookmakers è molto probabile il segno “Gol” a 1.48 rispetto al No Gol a 2.30.