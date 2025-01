DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla diretta Reggio Emilia Virtus Bologna, eccoci dunque ad una partita davvero molto intrigante che può valere tanto anche per le prime posizioni della classifica. Abbiamo già ricordato come l’anno scorso le due squadre si fossero incrociate nel primo turno di Coppa Italia; avevamo però avuto anche incroci negli anni ruggenti della Reggiana, quelli delle due finali scudetto consecutive. La Virtus Bologna era in un periodo che avrebbe poi portato alla retrocessione, arrivata nel 2016 anche a seguito di una crisi finanziaria; nel 2015 Reggio Emilia era volata in finale come terza in classifica, le V nere, ottave, erano state spazzate via da Milano con un 3-0 e uno scarto medio di 25,7 punti.

Nella stagione seguente, secondo posto per la allora Grissin Bon e nuova finale (sempre persa), mentre la Virtus Bologna aveva mestamente conosciuto la prima retrocessione sul campo nella sua storia, ultima per la classifica avulsa sfavorevole contro Capo d’Orlando, Caserta e Torino. Curiosità: in panchina c’era Giorgio Valli che oggi rischia lo stesso esito con Napoli, sempre che duri sino al termine della stagione. Adesso però noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaBigi, dove finalmente è arrivato il momento: si alza la palla a due di Reggio Emilia Virtus Bologna! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: DOVE SEGUIRE IL MATCH

La diretta Reggio Emilia Virtus Bologna non fa parte del pacchetto di partite che per la 14^ giornata di Serie A1 sono fornite sui tradizionali canali della nostra tv: bisognerà dunque essere abbonati alla piattaforma DAZN per seguirla oppure con la classica diretta Reggio Emilia Virtus Bologna streaming video.

REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: DERBY AD ALTA QUOTA!

Con la diretta Reggio Emilia Virtus Bologna vivremo un interessantissimo derby nella 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: al PalaBigi palla a due alle ore 20:00 di domenica 5 gennaio, in una partita che in questo momento rappresenterebbe anche il primo turno di Coppa Italia come del resto era già accaduto lo scorso anno, quando la Unahotels aveva fatto il grande colpo volando in semifinale. Ecco, Reggio Emilia sta replicando quel campionato di ottimo livello ed è già qualificata alle Final Eight, anche se deve riscattare la pesantissima sconfitta subita a Trapani nel lunch match della scorsa settimana.

La Virtus Bologna come noto ha avuto i suoi problemi nel corso della stagione: le dimissioni di Luca Banchi hanno portato in panchina Dusko Ivanovic che ha risollevato la Segafredo in un’Eurolega comunque di rincorsa, in campionato invece la Virtus Bologna viaggia con il pilota automatico e rimane a contatto con il primo posto, dovendosi però guardare le spalle perché la classifica è corta, intanto nell’ultimo turno larga vittoria contro Scafati per riprendere la marcia e ora la diretta Reggio Emilia Virtus Bologna per provare a battere un colpo contro un’avversaria di ben altra caratura.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: SFIDA AMPIAMENTE ATTESA

Aspettiamo la diretta Reggio Emilia Virtus Bologna con grande trepidazione, perché oltre alla Coppa Italia questa sfida potrebbe verificarsi anche ai playoff: se la presenza delle V nere nella post season è sostanzialmente certa, salvo improvvisi crolli, quella della Unahotels rappresenta una bella conferma rispetto all’anno scorso, segno che da queste parti si sta portando avanti un progetto concreto che ha permesso alla squadra di vincere 9 partite nel girone di andata, potendo ora migliorare questo numero. Cancellare il bruttissimo ko di Trapani è un imperativo soprattutto mentalmente, tutto sommato si tratta di un incidente di percorso.

Quelli che ha avuto anche la Virtus Bologna, che come detto in campionato ha fatto quello che ci si aspettava ma è affondata in Eurolega: da queste parti forse c’erano scorie che duravano dall’estate e per questo motivo Banchi si è dimesso, Ivanovic deve ancora capire l’intero potenziale del gruppo ma intanto ha confermato la Segafredo nelle prime quattro della classifica, e come detto in ambito europeo con lui in panchina sono arrivate vittorie importanti per mantenere viva la fiammella del play in. Ora però ci aspetta la partita del PalaBigi, molto importante perché le due squadre si giocano davvero tanto in questa prima del 2025.