Anticipazioni Don Matteo 14 ultima puntata: Diego sceglie Vittoria? ‘Palo’ per Giulia

Si sta per concludere anche questa stagione di Don Matteo 14 e nel corso delle nove puntate andate in onda ha tenuto banco la nascita di un sentimento tra due nuovi personaggi: il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). Facendo un passo indietro il giovane Capitano dei Carabinieri si è fatto trasferire a Spoleto per tentare di riconquistare la sua ex fidanzata, la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) Tuttavia a poco a poco è nato un feeling tra Diego e Giulia, ma mentre quest’ultima ha le idee chiare sui suoi sentimenti ed è innamorata del Capitano quest’ultimo è diviso tra le due.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate 20-21 dicembre 2024/ Nihan ricatta Emir: situazione capovolta

Chi sceglie Diego tra Vittoria e Giulia? Le anticipazioni Don Matteo 14 non lasciano presagire nulla di buono, ed a lanciare un piccolo spoiler sotto le vesti di Mago Artax, nella rubrica su Tv Sorrisi e Canzoni, è Nino Frassica fornendo le previsioni dell’oroscopo per il personaggio di Giulia Mezzanotte ha lasciato intendere che prenderà un ‘palo’: “Fratelli e sorelle del Granchio… La settimana per voi sarà complessa, tra prove di recitazione e gestione della rabbia. La fiaba della Principessa cetacea con l’obbligo di firma avrà il lieto fine? O un palo segnerà la fine di questo suo racconto, dando inizio alla storia del Re e della Regina del Regno di Ghiaccio?“

Don Massimo muore in Don Matteo 14? Anticipazioni choc sull'ultima puntata/ Bomba lo fa saltare in aria

Diego chiede a Vittoria di sposarlo: delusione per Giulia: colpo di scena nell’ultima puntata di Don Matteo 14

Nella scorsa puntata di Don Matteo 14 non è mancata la delusione per i fan dei ‘Mezzanottini’ ovvero coloro che fanno il tifo per la coppia formata da Giulia e Diego. La giovane barista ha fatto di tutto per riconquistare Diego presentandosi ad una Festa dell’Arma e con un abito scintillante e magnifico, quasi principesco. Ed in poco tempo la giovane ha anche conquistato Egidio, l’ex fidanzato della PM che le ha confessato di essersi innamorato ed al quale lei ha confessato, a sua volta, di essere innamorata del Capitano e tale dichiarazione d’amore è stata anche ascoltata involontariamente da Diego. Tuttavia quando sembrava che l’amore dovesse trionfare, nel promo della puntata di questa sera si vede Diego chiedere a Vittoria di sposarlo! Cosa dirà la PM? Ci sarà il matrimonio tra Diego e Vittoria e l’ennesima delusione per Giulia?

Endless Love, anticipazioni puntate del 19 dicembre 2024/ Nihan segregata da Emir: Kemal tenta di salvarla

Nel frattempo sui social non mancano le proteste dei fan della coppia Giulia e Diego di Don Matteo 14: “Capitano Diego Dodo Baccalà Torsolone Martini……abbiamo capito che sei cieco e sordo però sai parlare(male) e da emerito CRETINO sei fuggito dalla principessa Giulia per andarti a proporre all minestra riscaldata……beh se non rientri in te entro giovedì, che l’acidità di stomaco ti faccia compagnia fino alla prossima stagione!😡”. “Ci avete deluso tanto. Non avete scritto bene questo finale. E ps Diego sta in terrazza con Giulia e non ha le vertigini. Strano vero ??”. Per sapere come finirà non resta che guardare l’ultima puntata in onda questa sera in prima serata su Rai1.