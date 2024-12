Dotan rivela: “Sono gay, ho temuto i giudizi”

Tra gli artisti che troveremo sul palco questa sera del Concerto del Vaticano ci sarà anche il cantante Dotan, classe 1986 e nativo di Gerusalemme, naturalizzato olandese. Qualche hanno fa ha fatto coming out, rivelando al mondo di avere un fidanzato: “Voglio parlare del mio essere gay e del mio fidanzato – ha scritto il famoso cantante – perché è una parte importante di me. Per anni ho tentato di nascondere chi sono davvero perché temevo potesse inficiare la mia carriera o che potessi venir giudicato” ha svelato il cantante che si esibirà davanti al pubblico del Vaticano. Non è chiaro se Dotan abbia ancora oggi una relazione, ma sicuramente il suo coraggio si è rivelato utile per tanti colleghi

Intervistato da Thefrontraw, Dotan ha raccontato anche come è nata la sua passione per la musica: “Chi mi ha ispirato? Nessuno a dire il vero, era davvero una cosa interna, sapevo fin da piccolo che scrivere canzoni era qualcosa a cui ero destinato. Mi ci sono voluti molti anni per fare finalmente quel passo e avere il coraggio” ha spiegato il cantante.

Dotan e l’aiuto ai giovani a fare coming out

Con la coraggiosa confessione sulla sua vita privata, Dotan è riuscito a dare una sterzata alla sua vita, mandando uno speciale messaggio di coraggio a tantissimi giovani, invogliati a fare coming out e seguendo l’esempio del cantante olandese. “Ho questo bellissimo uomo che chiamo il mio ragazzo intorno al mio braccio… L’amore è amore” aveva scritto sui social il cantante celebrano la sua reazione tutta al maschile e che aveva riempito i cuori.

Nel 2019 Dotan aveva raccontato con la canzone Numb anche la sua battaglia con la depressione, che ha segnato la sua vita, il brano ha riscontrato un importante successo in tutta Europa nei mesi successivi al lancio.

