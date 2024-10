Non corre affatto buon sangue tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli e non fanno nulla per nasconderlo, in molte occasioni infatti i due professori si sono duramente scontrati ad Amici. I due si sono resi protagonisti di un nuovo acceso confronto nell’ultimo daily pomeridiano del noto talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel momento in cui hanno iniziato a discutere in modo animato la produzione ha chiesto agli allievi di lasciare lo studio per evitare che assistessero allo scontro tra i due professori di canto in sala prove. La nota speacker radiofonica ha proposto agli allievi una prova a sorpresa per capire come avrebbero reagito dopo essere stati messi sotto pressione. Agli studendi ha chiesto di scrivere, sulla base di un brano di Jovanotti, alcune barre inedite. Ha poi chiesto loro di cantare a staffetta ‘5 gocce’, brano di Rkomi e Irama.

Mentre gli allievi provavano in sala prove si è presentato a sorpresa Rudy Zerbi che ha criticato il lavoro di Anna Pettinelli. In sala prove è arrivato con una bacchetta da direttore d’orchestra e una barba bianca finta, con la chiara intenzione di prendere in giro la collega, in quel momento tra loro è scoppiata una furiore lite. Il prof di canto dopo aver detto che stava assistendo ad uno scempio ha chiesto agli allievi di smettere di cantare, ha poi chiesto alla Pettinelli quali competenze avesse per fare quel tipo di prove. Le ha poi detto che non era struttura per giudicare l’intonazione, lei ha subito perso la pazienza e ha detto che sarebbe andata via perché non sopporta Zerbi e non voleva nemmeno respirare la sua stessa aria.

Allievi a disagio ad Amici durante lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, la produzione chiede loro di uscire dallo studio

L’infuocato battibecco tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ha messo non poso a disagio gli allievi di Amici ed è per questo motivo che la produzione ha chiesto loro di recarsi nella zona relax perché quella era una questione che non li riguardava. Nel frattempo i due professori hanno continuato a discutere animatamente in studio, utilizzando toni che hanno spiazzato non poco i tantissimi fan dell’amatissimo talent show.

In molti non hanno affatto gradito l’acceso scontro scoppiato tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tantissimi sono i commenti pubblicati sui social sulla pagina ufficiale di Amici. Molti utenti si sono duramente scagliati contro il professore di canto ritenendo che sia stato arrogante e maleducato nei confronti della sua collega.

