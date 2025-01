Ballerina di successo, Elena D’Amario non si è mai fermata durante il corso di tutta la sua carriera. Dopo l’esperienza nel talent di Amici, infatti, era partita immediatamente per l’America per dare il via al tour insieme alla sua compagnia di ballo. Coreografa e non solo, si era posizionata solo dopo Stefano De Martino nel programma di Maria De Filippi e da lì il suo successo ha preso piede. Nata il 17 giugno del 1990 a Pescara, Elena D’Amario ha vissuto in provincia di Chieti insieme alla sorella e a mamma e papà.

Presto tutti si accorgono del suo talento e dopo aver studiato danza inizia a farne un lavoro. Il primo approdo in televisione arriva nel programma condotto all’epoca da Rita Dalla Chiesa, “Il ballo delle debuttanti“. Successivamente viene chiamata a New York da David Parsons, che la vuole immediatamente ingaggiare nella sua compagnia. Da qui iniziano i vari tour mondiali e la sua carriera prende il volo fino a tornare come professionista ad Amici nel 2015, restando nel programma per sei anni.

“La vita non è solo la danza“, le diceva David Parsons nella sua compagnia. Elena D’Amario racconta infatti a Vanity Fair di quanto sia importante la famiglia sopra a tutto, anche quando ci si sente invincibili e si ottengono tanti risultati, quello che resta non è mai importante come chi ti sta vicino davvero. Oggi Elena D’Amario sogna di avere un bambino e confessa di provare un grande istinto materno. Chiaramente, la sua vita deve fare i conti con una carriera avviata e che la porta spesso ad essere fuori casa. Lei stessa confessa che in passato ha avuto a che fare con uomini gelosi, e che quando entra in gioco l’invidia, non è amore vero.

“Con chi non ha sposato il mio impegno, infatti, è andata a finire malissimo” ha ribadito Elena D’Amario. Rispetto alla sua vita sentimentale, sappiamo che la ballerina è stata fidanzata per un anno con Enrico Nigiotti, cantautore e all’epoca anche lui concorrente di Amici di Maria De Filippi. I due hanno avuto una relazione dal 2009 al 2010. Successivamente, a infiammare il gossip è stato il fidanzamento con Massimiliano Caiazzo, ma nonostante la speranza dei fan di vederli insieme per sempre, i due hanno ufficializzato la rottura nel 2024.